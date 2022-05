Good News US-Arbeitgeber:innen zahlen Reisekosten zu Abtreibungskliniken

Good News: Wenn der:die Arbeitgeber:in die Reisekosten zur Abtreibungsklinik übernimmt +++ Millionen-Rekord bei Kunstauktion – der Erlös erfüllt einen besonderen Zweck

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für Mai 2022

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – aktuell zum Beispiel die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

11. Mai 2022

Wenn der:die Arbeitgeber:in die Reisekosten zur Abtreibungsklinik übernimmt

Eher still und heimlich als sonst mit großem Getöse führte die Großbank Citigroup im April einen neuen Benefit für die Mitarbeiter:innen ein. Im Aktionärsbericht teilt die Bank mit, dass sie "in Reaktion auf die Änderung von Gesetzen zu reproduktiver Gesundheit in einigen Bundesstaaten" künftig Reisekosten übernimmt, um Zugang zu "adäquaten Ressourcen" zu ermöglichen, so der "Spiegel". Das bedeutet: Die Citigroup zahlt, wenn Mitarbeiter:innen für eine Abtreibung nach New Mexico reisen, weil der Eingriff in Texas verboten ist.

Für diese Entscheidung erhielten sie prompt Gegenwind vonseiten der Republikaner. In Washington forderten konservative Abgeordnete, dass das Repräsentantenhaus seinen Kreditkartenvertrag mit Citi kündigen solle. In Texas selbst gebe es Bestrebungen, die Bank von der Ausgabe von Kommunalanleihen auszuschließen. Jüngst hat der Disney-Konzern ähnlichen Gegenwind zu spüren bekommen: Er hatte sich öffentlich gegen das umstrittene Gesetz zum Verbot beziehungsweise zur Einschränkung der Abtreibungen positioniert – prompt bestrafte ihn das Parlament mit der Abschaffung eines Steuerprivilegs.

Trotz drohender Konsequenzen haben sich weitere Unternehmen dazu entschlossen, dem Beispiel der Citigroup – übrigens mit Jane Fraser als der ersten Frau an der Spitze einer Großbank – zu folgen. Die Techkonzerne Amazon und Apple, der IT-Dienstleister Hewlett Packard Enterprise, das Internetportal Yelp und der Jeanshersteller Levi Strauss gehören dazu. Tesla hat diese Regelung bereits seit 2021 – nur öffentlich damit prahlen tut aufgrund der drohenden Konsequenzen niemand gern. Die Investmentbanken Goldman Sachs und JP Morgan Chase diskutieren offenbar noch über die Thematik.

Dennoch ist der Druck auf die Unternehmen hoch – viele äußern oder positionieren sich daher nicht öffentlich. Zum Hintergrund: Der Supreme Court plant, das US-Abtreibungsrecht abzuschaffen. Das Gesetz ist seit einem halben Jahrhundert fest verankert im US-Verfassungsrecht. Das Problem: Umfragen bestätigen zwar, dass die US-Amerikaner:innen längst aufgeschlossener über das Thema Abtreibung denken, die politischen und juristischen Strippen hingegen in der Hand der Minderheit liegen. Mit der Änderung des Gesetzes würden die USA wieder einen großen Schritt in Richtung Mittelalter gehen, als man Frauen noch sagte, was sie dürfen und was nicht.

10. Mai 2022

Marilyn Monroe Porträt für den guten Zweck versteigert

Nach vier Minuten fiel bereits der Hammer. Das berühmte Marilyn-Monroe-Porträt von Andy Warhol wurde für 185 Millionen Euro versteigert. Zwar blieb die Verkaufssumme schlappe 30 Millionen Euro unter den Erwartungen, dennoch ist sie ein Jahrhundertrekord.

Das Bild der einstigen Ikone dürfte vielen bekannt sein. Es zeigt den Kopf der Sängerin und Schauspielerin vor einem türkisfarbenen Hintergrund. Ihr Gesicht ist Pink, die Lippen knallrot, die Haare gelb und der Liedschatten türkis. Das Werk sei nach Einschätzung des Auktionshauses eines der großartigsten Gemälde aller Zeiten. Das Bild entstand 1964 nach Marilyn Monroes Suizid, erklärt Alex Rotter, Kunstexperte des Auktionshauses.

Das versteigerte Bild stammt aus der Sammlung der Züricher Geschwister Thomas und Doris Ammann. In ihrem Nachlass hatten sie bestimmt, dass der gesamte Erlös der Versteigerung in ein Hilfsprojekt für Kinder fließen solle.

6. Mai 2022

Karine Jean-Pierre wird neue Chefsprecherin im Weißen Haus

Chefposten-Wechsel im Weißen Haus – nein der Präsident Joe Biden ist es nicht. Jen Psaki, die Chefsprecherin im Weißen Haus, gibt ab an Karine Jean-Pierre. Sie ist die erste Schwarze auf dem Posten und geht offen damit um, dass sie lesbisch ist. Jean-Pierre war bisher die Stellvertreterin von Psaki. "Das sei fantastisch, weil Repräsentation wichtig ist", sagte Psaki. Jean-Pierre selbst sagte: „Das ist ein historischer Moment und das ist mir nicht entgangen.“ Und weiter: "Ich verstehe, wie wichtig es für so viele Menschen da draußen ist."

Jean-Pierre sprang bei Pressekonferenzen bereits immer mal wieder für Psaki ein und begleitete Biden regelmäßig auf Reisen. Sie arbeitete bereits für den früheren Präsidenten Barack Obama und ist eine langjährige Beraterin von Joe Biden. Dieser sagte, dass Jean-Pierre die Erfahrung mitbringe, das Talent und die Integrität, die für diese schwierige Aufgabe erforderlich seien.

3. Mai 2022

Esel im Kampf gegen Baum-Schädlinge

Bruno und Beppo sind zwei von sieben Eseln, die seit einigen Tagen eine besondere Aufgabe für den Naturschutz übernehmen: Sie sollen das Gras auf dem Waldboden fressen und diesen somit für Engerlinge unattraktiv machen. Gleichzeitig legen die Langohren den Boden für eine natürliche Besamung frei. Eingesetzt werden Bruno, Beppo und ihre Kumpels in der hessischen Stadt Griesheim. Genau wie im benachbarten Pfungstadt gibt es in der Region ein Problem mit Trockenschäden und vor allem mit Maikäfern.

2022 ist das Maikäferjahr. Nach drei Jahren im Boden, wo sie sich an Wurzeln sattgefressen haben, fliegen sie im vierten Jahr nun aus, um Nachwuchs zu zeugen. Dieser knabbert in den ersten Monaten die zarten Graswurzeln an, um sich dann an die Baumwurzeln zu machen. Viele Bäume überleben die Fressarien des Maikäfer-Nachwuchses nicht, daher gelten Maikäferlarven als Schädlinge.

Man hätte auch die Giftkeule schwingen können, doch Griesheim möchte einen klimafreundlichen Weg bestreiten. Vor einigen Wochen wurde bereits eine etwa ein Hektar große Fläche mit einer dicken Schicht Holzhackschnitzel bedeckt – so wird das Gras am Wachsen und die Schädlinge am Eindringen in den Boden gehindert.

Ganz in der Nähe weiden jetzt die Esel. Das Gute an den Tieren: Sie müssen 22 Stunden am Tag fressen – sonst kann es zu lebensgefährlichen Koliken kommen. Sie sind wetterfest und können so Tag und Nacht draußen bleiben. Und im Wald sind sie auch vor heißen Temperaturen geschützt.

Noch mehr Good News gefällig?

Für noch mehr gute Laune schaut doch einfach in unseren Good-News-Ticker aus April.

Verwendete Quellen: faz.de, theworldnews.net, zeit.de, tagesschau.de