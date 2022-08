Good News: Der Beweis: Weniger Arbeitsstunden bedeuten nicht weniger Leistung!

Good News: 35 Stunden arbeiten und die gleiche Leistung erbringen: Das geht!

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für August 2022

1. August 2022

Da ist der Beweis: Weniger Arbeitsstunden bedeuten nicht weniger Leistung

Endlich! Ein Land zeigt, dass es funktioniert: Weniger Arbeitswochenstunden bedeuten nicht gleichzeitig, dass weniger geschafft wird. In Island wurde die 4-Tage-Woche ausprobiert und wissenschaftlich begleitet. Es wurde dabei 35 Stunden pro Woche gearbeitet bei gleichem Gehalt, gleichem Urlaubsanspruch und Co. Das wichtigste Ergebnis: Obwohl die Testpersonen weniger arbeiteten, leisteten sie genauso viel. Und hinzukam, dass die Proband:innen eine bessere Work-Life-Balance vermeldeten. Die Studie ist also ein voller Erfolg.

Im Anschluss an die Studie wurden in Island neue Tarifverträge verhandelt. 86 Prozent der Isländer:innen können ihre Arbeitszeit bei gleichem Lohn reduzieren. In Deutschland gibt es zwar ebenfalls Unternehmen, die eben solche Versuche gestartet haben, jedoch sehen nicht alle die Zukunft mit weniger Arbeitswochenstunden. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, fordert jetzt einen Renteneintritt erst mit 70 Jahren. Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, hatte sich für eine 42-Stunden-Woche ausgesprochen. Geht es also nach ihnen, soll in Zukunft länger und mehr gearbeitet werden.

