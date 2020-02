Greta Thunberg begeistert Fans in Deutschland mit einer Ankündigung

Tolle Nachrichten für alle Fans von Greta Thunberg in Deutschland und alle, die bei Fridays for Future gegen den Klimawandel auf die Straße gehen: Greta Thunberg hat für diese Woche ihre Unterstützung in Deutschland angekündigt!

Hier demonstriert Greta diese Woche in Deutschland

Beim allwöchentlichen Klimastreik, den Greta im August 2018 ins Leben gerufen hatte, unterstützt die 17-Jährige in dieser Woche die deutschen Aktivisten. In den sozialen Netzwerken kündigte sie an: Greta kommt!

Greta Thunberg demonstriert am kommenden Freitag (21. Februar) in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) mit und unterstützt die Fridays-for-Future-Bewegung im Norden. Es wird ihr 79. Schulstreik seit Beginn der Bewegung.

On Friday I’ll join the climate strike in Hamburg! 14.00h at Heiligengeistfeld. See you there! #ClimateStrike #FridaysForFuture #schoolstrike4climate Gepostet von Greta Thunberg am Sonntag, 16. Februar 2020

Fans freuen sich über Besuch

Am kommenden Freitag werden bei den Hamburger Klima-Protesten rund 30.000 Teilnehmer erwartet. In der Nord-Metropole sorgt die Demonstration für besonderes Aufsehen – schließlich sind hier zwei Tage später Bürgerschaftswahlen. Deswegen gehen die Organisatoren davon aus, dass besonders viele Aktivisten mobilisieren werden.

Die Ankündigung von Greta Thunberg, ihre norddeutschen Mit-Aktivisten vor Ort zu unterstützen, sorgte unter ihren Fans sofort für Begeisterung, in den Kommentaren unter ihrem Post freuen sie sich: "Zweifellos wirst du Hamburg inspirieren!" schreibt jemand und ein anderer meint: "Bleibe mutig und stark – du bist großartig!"

Ein Fan hat auch noch eine wichtige Reiselektion für Greta im Gepäck: "Welcome to Hamburg. In Hamburg you say: Moin!" – Na dann kann doch nichts mehr schief gehen!

Wer ist Greta Thunberg? Zahlen und Fakten

Greta Thunberg wurde am 3. Januar 2003 in Stockholm geboren

Die Umweltaktivistin gilt als Gründerin der Bewegung "Fridays for Future"

Im Jahr 2019 wurde Greta Thunberg als "Person des Jahres" des TIME-Magazins ausgezeichnet

