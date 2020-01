Greta Thunberg wird 17 – und an ihrem Geburtstag geht sie heute …

Sie hat 2019 die Schlagzeilen weltweit beherrscht – nun startet Greta Thunberg mit dem ersten Schulstreik ins Jahr 2020. Und der fällt auf ein besonderes Datum, denn Greta hat am heutigen Freitag ihren 17. Geburtstag.

Ausschlafen und faul in den Ehrentag starten? Das ist nichts für Greta! Denn sie hat wieder – wie jeden Freitag – ihr Schulstreik-Plakat in der Hand und protestiert auf der Straße. Auf Twitter teilte sie am Morgen ein Bild: "72. Woche des Schulstreiks."

Seit fast anderthalb Jahren demonstriert Greta Thunberg also nun schon jeden Freitag für mehr Aufmerksamkeit für den Klimawandel. Damals, mit 15 Jahren, saß sie alleine vor dem Parlament in Stockholm, mittlerweile streiten und streiken hunderttausende junger Menschen an ihrer Seite Woche für Woche und haben eine gesellschaftliche Debatte um Umweltschutz und Klimawandel in Gang gebracht.

Liebe Greta, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und Danke für deinen unermüdlichen Kampf gegen den Klimawandel!