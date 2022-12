Grippe und RSV Insbesondere Kleinkinder sind von der Erkrankungswelle betroffen

News im Dezember, die uns bewegen: Grippewelle schon über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre +++ Am 8. Dezember ist Warntag +++ Jetzt wird es richtig kalt +++ Das Ende der Sittenpolizei im Iran?

Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im Dezember zusammen.

8. Dezember 2022

Anzahl an Menschen mit Atemwegserkrankungen erschreckend hoch

Die Verbreitung von akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung sei außergewöhnlich hoch, so die Expert:innen des Robert Koch-Instituts (RKI). Im aktuellen Wochenbericht heißt es: "Die Werte liegen aktuell sogar über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen." Die Werte zur Verbreitung von akuten Atemwegserkrankungen sind im Vergleich zur Vorwoche noch weiter gestiegen. Angenommen werden laut Berichten circa 9,5 Millionen akute Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung in der betrachteten Woche (KW 48) – unabhängig von einem Arztbesuch.

Die Zahl der Arztbesuche aufgrund von Atemwegserkrankungen lag ebenfalls "über den Werten der Vorjahre zu dieser Zeit und in einem Bereich, der sonst nur in Spitzenwochen starker Grippewellen erreicht wurde." Gemäß Laboruntersuchung gab es 27.200 Grippefälle, seit Oktober annähernd 160 Grippe-Ausbrüche, davon rund 60 an Schulen und 30 gemeldete Todesfälle. Die Meldezahlen bieten jedoch nur einen kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Lage.

Insbesondere Kleinkinder unter zwei Jahren sind aktuell besonders betroffen und stecken sich hauptsächlich mit dem RS-Virus an – dem Respiratorischem Synzytial-Virus. Auch aus anderen europäischen Ländern kommen Berichte von steigenden Grippe- und hohen RSV-Aktivitäten. Aktuell liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bei 214,2 (Stand 8. Dezember 2022). Diese Angaben sind ebenfalls unzureichend, da in die Statistik nur positive PCR-Tests einlaufen, diese werden jedoch bei Weitem nicht mehr flächendeckend vorgenommen.

7. Dezember 2022

Vorsicht! Das ist nur eine Übungs-Warnung

Achtung! Am 8. Dezember 2022 findet der sogenannte Warntag statt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bittet alle Handynutzer:innen bis Donnerstag die für den Empfang von Warnnachrichten über das neue Cell-Broadcast-System notwendigen Updates durchzuführen.

Um 11 Uhr wird es dann eine Probewarnung geben. Mit dieser soll getestet werden, ob die technische Infrastruktur funktioniert. Die Entwarnung ist für 11:45 Uhr vorgesehen. Gewarnt wird auf verschiedenen Kanälen. Über das Radio, Fernsehen sowie Warn-Apps wie NINA und KATWARN wird die Meldung ebenfalls verbreitet. Auf Stadtinformationstafeln wird es zusätzliche Meldungen geben. Hinzu kommen Sirenen, Lautsprecherwagen und die Infosysteme der Deutschen Bahn zum Einsatz. Das neue Cell-Broadcast-Verfahren soll Benachrichtigungen an jedes Handy schicken, dass zu diesem Zeitpunkt empfang hat. Der sogenannte Warnmix soll dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen die Informationen erreichen.

Wie wichtig eine solche Warnung im Ernstfall sein kann, zeigte sich etwa bei der Flutkatastrophe 2021. Damals kamen die Warnungen zu spät, viele Anwohner:innen konnten sich nicht mehr retten.

6. Dezember 2022

Wetter: Es wird winterlich in Deutschland

Der Winter kommt nun auch in Deutschland an. Am Wochenende erwarten uns niedrige Temperaturen, die vor allem im Süden und Osten Deutschlands für 5 bis 10 Zentimeter Schnee sorgen.

Am 9. Dezember erreichen uns kalte Luftmassen aus der Polarregion die von feuchter Luft aus dem Süden begleitet werden. Temperaturen um den Null-Punkt sorgen schon am Freitag für erste Schneefälle im Süden, während der Norden zunächst trocken bleibt. Am Wochenende wird auch der Norden von dem winterlichen Wetter erfasst und kann sich auf einige Zentimeter Schnee einstellen, während die größeren Schneemengen vor allem in den höher gelegenen Regionen fallen werden.

Anfang kommende Woche begleiten uns die kalten Temperaturen weiterhin ohne Neu-Schnee, abgesehen von den südlich gelegenen Bundesländern wie Baden-Württemberg.

Nachts wird es bald so richtig kalt. Expert:innen sprechen von bis zu Minus 12 Grad – gerade in den Regionen in denen einige Zentimeter Schnee liegen. Uns erwarten Nächte mit Dauerfrost. Sollte das sibirische Kältehoch Erik weiter an Europa rücken, ist die Wahrscheinlichkeit für eine winterliche Weihnacht gar nicht mehr so klein.

5. Dezember 2022

Ist das Ende der Sittenpolizei im Iran besiegelt?

Die Massenproteste im Iran halten bereits mehrere Monate an und die politische Lage spitzt sich weiter zu. Am vergangenen Sonntag hielt die Regierung unter Präsident Ebrahim Raisi einen Krisengipfel im Parlament in Teheran ab, um die Ereignisse zu beurteilen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Isna.

Zudem hatte der Generalstaatsanwalt Mohammed Dschafar Montaseri am Tag zuvor laut Isna folgendes Statement zur umstrittenen Sittenpolizei abgegeben: "Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von denjenigen, die sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, geschlossen." Demzufolge wäre die in Kritik stehende Institution, die im Iran für die Einhaltung von Kleidervorschriften – insbesondere für Frauen – zuständig ist, aufgelöst.

Expert:innen gehen jedoch nicht davon aus, dass die Organisation, die mit kurzer Unterbrechung seit 2005 besteht, jemals abgeschafft werden sollte. Laut dem Politologen Ali Alfoneh handle es sich vermutlich um eine Art Ablenkungsmanöver seitens der Regierung, um die Unruhen im Land einzudämmen und trotzdem keine politischen Zugeständnisse machen zu müssen. Auch wurde das Ende der Sittenpolizei noch von keiner offiziellen Institution bestätigt.

Noch mehr News

Das waren die News im November.

Verwendete Quellen: tagesschau.de, deutschlandfunk.de, spiegel.de, wetterprognose-wettervorhersage.de, wetteronline.de