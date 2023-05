Ob auf Kindergeburtstagen, zusammen mit Freunden oder für unterwegs ­­– die bunten Haribo-Mischungen kennen wahrscheinlich viele. Für die einen sind es die Gummitierchen, für die anderen Lakritzstangen, einen Favoriten hat jede:r. Bei diesem Mix solltet ihr jetzt allerdings aufpassen, es wurden Metallpartikel in den Verpackungen gefunden.

Vor allem Lakritz Fans sollten jetzt genau aufpassen: Haribo ruft bestimmte Beutel und Runddosen des dänischen Importprodukts HARIBO Matador Mix zurück – sie enthalten Metallpartikel. Der Rückruf betrifft nur ganz bestimmte Produkte, die auf einer Verpackungsstraße in Dänemark hergestellt worden sind. Das Produkt wurde auch nach Deutschland ausgeliefert. In Verkehr gebracht wurde es durch die HARIBO Lakrids A/S 4640 Faxe, Dänemark.

Haribo-Rückruf betrifft Matador-Mix aus Dänemark

Die betroffenen Produkte sind gut zu erkennen, da der Slogan auf der Vorderseite auf dänisch ist. Auf den Beuteln steht: "Luk op for noget godt … luk op for HARIBO!". Auf den Deckeln der Runddosen steht mit englischem Slogan: "Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo".

Die folgenden Chargennummern sind vom Rückruf betroffen:

HARIBO Matador Mix 375-g-Beutel – Chargennummer L451-00223-3253902

HARIBO Matador Mix 375-g-Beutel – Chargennummer L451-01023-3253901

HARIBO Matador Mix 1000-g-Runddose – Chargennummer L451-00223-3252801

HARIBO Matador Mix 1000-g-Runddose – Chargennummer L451-02723-3252701

Die in Deutschland hergestellten Produkte des HARIBO Matador Dark Mix – beispielsweise bei Aldi erhältlich –, ist von dem Rückruf nicht betroffen. Andere Haribo-Produkte, ob in Deutschland oder Dänemark produziert, sind ebenfalls nicht betroffen.

Der Haribo-Matador-Mix enthält Metallteile

Es konnte bereits ermittelt werden, wie die Metallpartikel in den Produkten gelandet sind und es wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit so ein Fall in Zukunft nicht mehr auftritt.

Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird dringend abgeraten. Die Aufnahme von metallischen Partikeln kann zu inneren Verletzungen führen. Verbraucher:innen können die vom Rückruf betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufreises dort zurückgeben, wo sie es gekauft haben. Wer noch weitere Fragen hat, kann sie unter 02641 3000-777 stellen.

Verwendete Quellen: produktwarnung.eu, haribo.com