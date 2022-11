#Respect my size von Julia Kremer

"Für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht", "Du bist ja mutig! Mit deiner Figur würde ich mich nicht trauen, das Kleid zu tragen" oder "Ich fühle mich heute so fett". Warum Fett kein Gefühl ist und was sich eigentlich hinter dieser Aussage versteckt, erklärt Julia Kremer in ihrem Buch „#Respect my size“. In ihrem Buch geht sie zusammen mit Expert:innen den Fragen nach: Wofür steht Body Positivity wirklich? Was ist Thin Privilege? Und warum geht vielen Menschen eigentlich gar nicht wirklich um die Gesundheit dicker Menschen?

Blanvalet, erschienen am 19.10.22

