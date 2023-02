Lasagne oder Gratin ohne Käse? Für viele undenkbar. Bei diesem Gratinkäse solltet ihr jetzt allerdings vorsichtig sein. Es wurden Kunststofffremdkörper gefunden.

Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG ruft den Artikel „Hofburger Gratinkäse leicht“ zurück. Die Packung hat ein Gewicht von 250 Gramm und ist mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April 2023 versehen. Das Unternehmen teilt mit, dass es in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in den Produkten Kunststofffremdkörper befinden.

Der Gratinkäse von Aldi Nord und Süd. © Milchwerke Oberfranken West eG

Artikel: Hofburger Gratinkäse leicht

Inhalt: 250 Gramm Beutel

Mindesthaltbarkeitsdatum: 3. April 2023

Aldi Nord: Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte, Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe und Wilsdruff.

Aldi Süd: Mörfelden, Kirchheim, Rastatt, Mahlberg, Murr, Kleinaitingen, Ebersberg, Geisenfeld, Adelsdorf und Helmstadt.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nach Angabe des Unternehmens nicht betroffen.

Verbraucher:innen, die den betroffenen Artikel gekauft haben, werden von dem Unternehmen gebeten, diesen nicht zu verzehren. Der Gratinkäse kann in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden.

Fremdkörper können innere Verletzungen verursachen

Verschluckte Fremdkörper können in verschiedenen Bereichen des Verdauungstraktes stecken bleiben – am häufigsten direkt in der Speiseröhre. Sollte es nach dem Verzehr zu Schluckstörungen, Schmerzen oder Erbrechen kommen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die möglichen Kunststoffteilchen im Gratinkäse könnten scharfe Kanten aufweisen. Diese könnten zu inneren Verletzungen an der Speiseröhre oder im Darm führen.

Sind die Fremdkörper klein genug, können sie den Körper jedoch ohne größere Schäden durchlaufen und werden einfach wieder ausgeschieden.

Für Rückfragen können per Mail unter verbraucher@milchwerke-oberfranken.com gestellt werden.

Verwendete Quellen: produktwarnung.eu