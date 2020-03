Heuschnupfen-Forscher warnt: "Explosionsartiger" Pollenflug erwartet

19.03.2020

Birken-Allergiker aufgepasst

Die Heuschnupfensaison hat bereits begonnen. Nun müssen sich Allergiker jedoch noch einmal auf eine Verschlimmerung der Symptome einstellen. Das hat Uwe Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes der Medizinischen Universität Wien, gegenüber ORF bestätigt. Aufgrund des milden Winters fliegen die Pollen deutlich früher als sonst – und starten dazu noch "explosionsartig".

Nun stehe insbesondere die Birkenpollen-Saison bevor. Und die könnte stärker ausfallen als bisher, denn wie der Experte erklärt, kämpfen Birken aufgrund des Klimawandels ums Überleben. Das heißt: Die Pollenproduktion läuft auf Hochtouren. Und sie könnte bereits diese Woche beginnen.





18.03.2020

Gute Nacht, Heuschnupfen!

Das Tückische an Pollen: Sie sind so winzig, dass wir sie kaum erkennen und machen uns das Leben doch so schwer. Deswegen gibt es einen alten Heuschnupfen-Trick, der jedem Allergiker ein bisschen Erholung verschafft.

Wer kennt es nicht? Die Müdigkeit des Tages lässt uns abends nur noch ins Bett fallen – und doch können wir nicht schlafen, weil die Heuschnupfen-Symptome einfach nicht nachlassen. Schluss damit: Die Bett-Regel sorgt für ruhige Nächte.

Wenn du abends nach Hause kommst, zieh dich als erstes aus und geh duschen.

Verstau die Kleidung in einen geschlossenen Wäschekorb außerhalb des Schlafzimmers.

Wasche dir die Haare.

Betrete erst danach dein Schlafzimmer.

Viele Pollen haften tagsüber unbemerkt an unserer Kleidung und vor allem unseren Haaren. Nachts sorgen sie dann für besonders starke Symptome, wenn wir den Zopf öffnen und die Klamotten offen liegen lassen. Deswegen hilft die Bett-Regel, das Schlafzimmer völlig pollenfrei zu lassen – und lässt dich zumindest nachts den Heuschnupfen vergessen.





17.03.2020

3 Hausmittel

Jedes Jahr aufs Neue: Mittlerweile beginnt die Heuschnupfen-Saison bereits so früh, dass Allergikern kaum Erholungszeit bleibt. Da man aber auch nicht ganzjährig Antihistaminika einnehmen will, lohnt es sich, ein paar Hausmittel auszuprobieren:

Inhalieren: Hilft nur bei Erkältung? Falsch gedacht! Das Inhalieren mit heißem Salzwasser befeuchtet die Schleimhäute und verschafft Erleichterung bei einer verstopften Nase.

Hilft nur bei Erkältung? Falsch gedacht! Das Inhalieren mit heißem Salzwasser befeuchtet die Schleimhäute und verschafft Erleichterung bei einer verstopften Nase. Brennnesseltee : Trink eine Tasse Tee! Brennnessel hat ebenfalls eine abschwellende Wirkung.

: Trink eine Tasse Tee! Brennnessel hat ebenfalls eine abschwellende Wirkung. Vitamin C: Bau vitaminreiche Lebensmittel in deinen Speiseplan ein, zum Beispiel Paprika oder Brokkoli. Vitamin C soll helfen, das bei Allergien ausgeschüttete Histamin abzubauen.

Achtung: Vom Arzt verschriebene Medikamente sollten natürlich nicht einfach so abgesetzt werden. Dasselbe gilt für allergisches Asthma. Unsere Tipps sind für unkomplizierte Heuschnupfen-Symptome gedacht, wenn du stark geplagt bist, frag sicherheitshalber vorher bei deinem Arzt nach!









16.03.2020

Habe ich Heuschnupfen oder Corona?

Das Corona-Virus breitet sich weiter aus, währenddessen hat die Heuschnupfen-Saison begonnen. Und während die Nase zu laufen beginnt, beschleicht viele Betroffene ein unangenehmes Gefühl: Ist das jetzt meine Allergie oder habe ich vielleicht das Corona-Virus?

Wir geben einen Überblick über die jeweiligen Symptome, an denen du die Unterschiede erkennen kannst.

Heuschnupfen-Symptome

Schnupfen, laufende Nase

juckende Augen / Haut

je nach Allergieform: Halskratzen Atemnot bei allergischem Asthma

Die Symptome verringern sich bei Einnahme entsprechender Allergie-Medikamente.

Covid-19-Symptome

Häufig (60-80%): Trockener Husten Fieber

Seltener (<20%) in absteigender Reihenfolge: Kurzatmigkeit Gliederschmerzen Halsschmerzen Kopfschmerzen Übelkeit/Erbrechen verstopfte Nase Durchfall



Generell lässt sich also sagen, dass sich Heuschnupfen-Symptome meist auf die oberen Atemwege konzentrieren, während Covid-19 vor allem Husten verursacht. Fieber tritt bei einer Allergie in der Regel nicht auf, so dass auch dieses ein Unterscheidungsmerkmal sein kann.

Wie immer gilt: Wenn es dir nicht gut geht oder du doch Sorgen hast, dass es sich um das Corona-Virus handeln könnte, melde dich telefonisch bei deinem Hausarzt, er wird dir weiterhelfen!

verwendete Quellen: RKI, Bundesgesundheitsministerium, Apotheke adhoc, ORF