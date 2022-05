Das Himmelfahrtswochenende ist prädestiniert für Ausflüge und Kurzurlaube. Das Problem: Auf der Straße ist man zu dieser Zeit leider nicht allein. Wir zeigen euch, wo es jetzt eng werden kann und welche Tage zum Reisen besser geeignet sind.

Ab Mittwoch (25. Mai 2022) müssen sich Autofahrer:innen auf Staus und lange Wartezeiten auf den Autobahnen vorbereiten. Auch für den Rückweg am Sonntag (29. Mai 2022) sollte möglichst mehr Zeit eingeplant werden, darauf machen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC aufmerksam.

Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter Feiertag. Der Brückentag wird von vielen gerne freigenommen, um sich ein langes Wochenende zu gönnen. In einigen Bundesländern ist der Freitag für Schüler:innen per se frei, und in Hamburg und Sachsen-Anhalt gehen mit dem Himmelfahrtswochenende die Ferien zu Ende.

Himmelfahrt: Stauzeiten sind am Mittwoch und am Sonntag

Damit auch jeder einzelne Tag des langen Wochenendes genutzt werden kann, werden die meisten bereits am Mittwoch in den Urlaub starten. Die Autoclubs gehen davon aus, dass das Verkehrsaufkommen hoch sein wird – und zwar landesweit. Vor allem wird es sich auf Strecken rund um die Ballungsgebiete sowie den Fernstraßen Richtung Süden und an die Küsten von Nord- und Ostsee stauen. Die Autoclubs prognostizieren volle Straßen von Mittwochmittag bis in die Abendstunden.

Am Donnerstag, vielen auch als "Vatertag" oder "Männertag" bekannt, wird der Verkehr nur mäßig sein. Vielleicht lohnt es sich also, auf eine Nacht zu verzichten und dafür gut und zügig ans Ziel zu kommen. Für Kurzentschlossene ist auch der Freitag sehr reisefreundlich. Nur um die rund 1.000 Baustellen gibt es immer wieder die Chance auf einen Zeitverlust. Ab Samstag wird das Verkehrsaufkommen dann wieder deutlich ansteigen. Am Sonntagnachmittag erreichen die Staulängen wohl einen Höhepunkt. Zu den Urlauber:innen gesellen sich bei gutem Wetter auch noch Ausflügler:innen, wodurch die Nebenstraßen auch gut gefüllt sein werden.

Auf diesen Strecken ist an Himmelfahrt mit Stau zu rechnen

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 45 Olpe - Hagen

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A 93 Rosenheim - Kiefersfelden

A 95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Kreuz Memmingen

A 99 Umfahrung München

