Wo in Deutschland erreichen wir in den kommenden Tagen bis zu 35 Grad?

von Laura von Troschke Kurz vor dem Herbstanfang steigen die Temperaturen noch mal so richtig an – auf bis zu 35 Grad! In den kommenden Tagen wird es in Deutschland heiß.

Mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass wir im September bis zu 35 Grad haben werden und an nichts anderes denken als Abkühlung? Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm kommt eine heiße Hitzewelle. Unfassbar! Der meteorologische Herbstanfang war bereits am 1. September 2023 und der kalendarische Herbstanfang ist am 23. September 2023.

Tropische Nächte

Die aktuellen Temperaturen sind laut Wetterexpert:innen nicht selbstverständlich und rekordverdächtig. Wer also schon pessimistisch die Sommerkleider verstaut hat, kann diese wieder herausholen. Mindestens bis Mitte September soll es überwiegend in Deutschland über 30 Grad heiß bleiben. Was besonders ungewöhnlich ist: In den Nächten soll es laut Wetter-Meteorologe Jan Schenk bei weather.com warm und schwül bleiben. Besonders in den Innenstädten kann es zu tropischen Nächten kommen. Das ist eher ungewöhnlich für die Jahreszeit. Insgesamt seien es zehn Hitzetage. Grund für die außergewöhnliche Hitzewelle ist übrigens das Omega-Hoch über Zentraleuropa.

Rekordverdächtige Hitzewelle

Am Wochenende sollen beispielsweise am Oberrhein bis zu 35 Grad erwartet werden. Dieser Wert kommt der höchsten jemals im September gemessenen Temperatur von 36,5 Grad in Bühlertal (Baden-Württemberg) sehr nahe. Was für den Süden Deutschlands bereits eine Überraschung ist, scheint für den Norden fast unglaublich. Die Luft aus Nordafrika erreicht nämlich auch Nord- und Ostsee.

Warme Aussichten für die kommenden Tage (auch im Norden)

Laut Wettervorhersage soll es die ganze Woche auf jeden Fall warm bleiben, bei Werten zwischen 25 und 32 Grad. Am Wochenende könnte das Thermometer in Hamburg auf 30 Grad ansteigen. Eventuell soll es sogar in Kiel und Rostock so heiß werden. Im Osten, rund um Berlin herum, entsteht eine sogenannte Hitzeinsel. Hier könnten auch Werte von bis zu 32 Grad erreicht werden.

Bei bis zu 35 Grad brauchen wir keinen Pullover!

Die gute Nachricht: Vorerst sieht es nicht so aus, als gebe es diese Woche Blitz, Donner und Regen am Himmel. Erst in der nächsten Woche könnten Gewitter entstehen. Am Mittwoch, den 13. September 2023, soll die Hitze etwas nachlassen. Wobei Expert:innen prophezeien, dass sich solche Wetterphasen oft in die Länge ziehen. Das bedeutet, es könnte noch etwas länger warm bleiben, allerdings auch wieder etwas wechselhafter. Dicke Winterpullis und lange Hosen können also noch ein paar Tage im Schrank liegen bleiben.

Verwendete Quellen: weather.com, wetter.de