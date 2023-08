Hitzewelle in Sicht – Experte nennt Datum für Sommer-Comeback

Der diesjährige Juli in Deutschland hat den Namen Sommermonat kaum verdient. Wird der August besser? Das sagen die Prognosen.

In Deutschland hat der Sommer in der zweiten Julihälfte komplett gestreikt. Statt in T-Shirt und Sandalen entspannt durch die Gegend zu spazieren, sind wir unter Regenschirmen von A nach B geeilt – um nicht allzu lange den Tropfen ausgesetzt zu sein, die uns starke Böen von vorne, links und rechts um die Ohren pusteten. Anstelle von Sonne und Hitze, wechselten sich starke Regenfälle mit Schauern, Gewittern oder bestenfalls grauer Trockenheit bei knappen 20 Grad ab.

Aber so ist es nun einmal in Mitteleuropa – wenigstens konnten wir es uns ohne schlechtes Gewissen zu Hause gemütlich machen und hitzefrei gut schlafen. Und mit dem August, September und Oktober haben wir vor dem Winter ja noch ein paar schöne Monate vor uns. Geht es denn nun bald los mit dem schönen Wetter? Laut einigen Wettermodellläufen besteht durchaus Grund zur Hoffnung.

Mögliche Hitzewelle am zweiten Augustwochenende

Für den 16-Tage-Wettertrend der Plattform "wetter.com" stellt der Meteorologe Bernd Madlener ein Modell vor, demzufolge es ab dem zweiten Augustwochenende – also etwa ab dem 11. oder 12. August – noch einmal richtig sommerlich werden kann. Ein von Spanien kommendes Hochdruckgebiet könnte insbesondere dem Süden Deutschlands sogar einige Hitzetage mit Temperaturen um oder über 30 Grad bringen. Im Norden sind die Chancen auf so heiße Tage zwar geringer – hier und da könnte es einen "Ausreißer" geben, wie der Experte erklärt –, doch T-Shirt- und Sandalenwetter wäre demnach auch dort zu erwarten.

Ungefähr eine Woche dürfte sich der Hochdruckeinfluss diesen Berechnungen zufolge halten, ehe ab dem 17. August möglicherweise das nächste Atlantiktief unser Wetter bestimmt. Wie lange und wie schwerwiegend, lässt sich aktuell jedoch nur vage vorhersagen. In jedem Fall sind wir mit einer Strategie für den August sicherlich gut beraten: Schöne Sommertage nutzen und genießen, wenn sie da sind. Und für regnerische Tage einen Weg finden, es ebenfalls zu tun.

Verwendete Quellen: wetter.com, merkur.de