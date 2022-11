Stelle dich mit deiner Kreativität Gewalt an Frauen entschlossen entgegen – sei ihre Stimme!

Der Kunstwettbewerb von "I am her voice" richtet sch gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution, Ausbeutung, Gewalt und gegen das Schweigen. Ziel ist es, mithilfe von Kunst mehr Bewusstsein für die Thematik zu schaffen und den betroffenen Frauen und Mädchen eine Stimme zu geben. Die prämierten Werke werden in einer Wanderausstellung gezeigt.

Weitere Infos unter www.iamhervoice.de

