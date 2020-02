Hallo, ich bin Ann und ich bin Antialkoholikerin! Und ich bin noch was: Extrem genervt! 😡

Soll ich euch mal etwas verraten? Meine Mitbewohnerin ist Vegetarierin. Und ein Kumpel von mir raucht! WHAAAT? Stop the press! Oder auch nicht, denn so krass ist es in Wahrheit natĂŒrlich nicht. Aus diesem Grund mussten sich die beiden auch noch nie fĂŒr ihr "Verhalten" rechtfertigen.Â

Ich hingegen hatte da bislang nicht so viel GlĂŒck. Denn – passt auf! – ich trinke keinen Alkohol! Und ich war auch noch nie betrunken. Und das mit ĂŒber 30 Jahren! So, jetzt ist es raus. Ich gebe euch mal eine Minute, um das sacken zu lassen!Â

Alles wieder gut? Dann weiter im Text!Â

Es gibt viele GrĂŒnde, zu trinken. Silvester, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, JubilĂ€en, Firmen-Events, Weihnachtsfeiern, Abschiedspartys, Willkommenspartys, SchĂŒtzenfeste, Kirmesbesuche, Karneval, Fasching, irgendwelche anderen blöden KostĂŒmfeste, Fußball-WM, Fußball-EM ... und ich schwöre euch, es vergeht kein einziges dieser Events, ohne dass sich jemand neben mich setzt, mich todernst ansieht und mit leiser Stimme flĂŒstert: "Jetzt mal ehrlich: Warum trinkst du keinen Alkohol? Willst du darĂŒber reden?" Oder das andere Extrem. "Ha ha ha, ist klar! Musst du fahren, oder was?"Â

Puuuh, jetzt schön ruhig bleiben, Ann-Christin! Denk an die Meditations-App, die du dir vor was-weiß-ich-denn-wie-vielen-Jahren mal runtergeladen hast. Dreimal tief durchatmen, bis zehn zĂ€hlen – und dabei immer schön die Öhrchen kneten ... Wooozaaaa!Â

Und eins direkt vorweg: Ich bin nicht krank. Ich bin auch nicht schwanger. Und nein, mit irgendeiner religiösen Besinnung hat das auch nichts zu tun.Â

Der Grund ist in Wahrheit so einfach wie unspektakulĂ€r: Ich mag Alkohol einfach nicht! Ich stehe nicht auf das Brennen in der Kehle, nachdem man sich einen Kurzen runtergewĂŒrgt hat und auch nicht auf den sauren Geschmack von faulen Trauben in Form von Wein. WuĂ€ch!Â

Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben – kein Witz!Â

Bin ich deswegen langweilig? Nein, verdammt noch mal! Im Club bin ich trotzdem die erste, die auf die TanzflĂ€che stĂŒrmt. Ich bin die, die die schlechtesten Witze erzĂ€hlt und die, die am lautesten und schiefsten singt. Nur mit dem Unterschied, dass ich mich am nĂ€chsten Tag auch noch dran erinnern kann.Â

Jetzt mal ehrlich: Was ist so geil daran, sich dermaßen einen hinter die Binde zu kippen, dass man sich am nĂ€chsten Morgen nur noch an den Aggregatzustand seines Erbrochenen erinnern kann? Oder dass der Kopf danach so sehr dröhnt, als wĂŒrde er in tausend StĂŒcke zerspringen? Dass man nach einer durchsoffenen Nacht eine Woche braucht, um wieder halbwegs auf dem Damm zu sein?

Boah, und lasst mich gar nicht erst mit diesem bescheuerten "VorglĂŒhen" anfangen ... Sich vor einer Party treffen, etwas trinken, Spaß haben – da bin ich sofort dabei. Sich aber einer besinnungslosen Druckbetankung hingegen – nein, danke! Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, probiert es mal aus! Und jeder, der behauptet, er brĂ€uchte seine hochprozentigen Drinks, um in Stimmung zu kommen – sorry, aber der hat in Wahrheit doch ganz andere Probleme, oder?Â

Jedem Tierchen sein PlĂ€sierchen!Â

Versteht mich nicht falsch. Ich weiß natĂŒrlich, dass nicht jeder Alkohol-Liebhaber gleich ein KomasĂ€ufer ist. Wer erwachsen ist, kennt seine Grenzen – und jaaa, auch dann noch, wenn er sich mal um das ein oder andere GlĂ€schen verschĂ€tzt. Ich bin schließlich nicht der Papst und erst recht keine Heilige.Â

Aber so wenig diese Menschen wollen, dass ich mit dem Finger auf sie zeige oder ihnen einen Vortag ĂŒber den Missbrauch von Alkohol halte, so wenig möchte ich wie die AnfĂŒhrerin eines KuriositĂ€ten-Kabinetts behandelt werden, nur weil ich meine Abende nĂŒchtern genieße. Freunde, das kann doch wirklich nicht so schwer sein, oder? Bei Veganern, Freeganern (ja, die gibt es anscheinend wirklich!), Kettenrauchern oder Shisha-SchnĂŒfflern klappt das doch auch.Â

Ach, und nur der VollstÀndigkeit halber: Ich habe auch NOCH NIE an einer Zigarette gezogen. Kommt damit klar!