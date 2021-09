Neben Duftkerzen und Bilderrahmen, ist die blaue Frakta-Tasche von Ikea schnell mal im Einkaufswagen gelandet. Jetzt gibt es den beliebten Alltagshelfer in der Designer-Version – in Pink mit Rüschen.

Wer bei Ikea im Untergeschoss mal wieder zu oft nach Duftkerzen und anderen Wohnaccessoires gegriffen hat, der kommt um die blaue Kulttasche mit dem Namen Frakta kaum herum. Bei vielen ist der überdimensionale Plastikbeutel mittlerweile zum praktischen Alltagshelfer geworden: Dank seiner Geräumigkeit wird er gerne bei Umzügen, zum Sammeln von Pfandflaschen oder auch generell zum Transportieren großer Gegenstände genutzt.

In der Vergangenheit hat Ikea immer mal wieder neue Designs seiner Frakta-Tasche herausgebracht. Ab Samstag, dem 4. September, gibt es im schwedischen Möbelhaus eine Version der britischen Modeschöpferin Zandra Rhodes zu kaufen– in Pink mit Rüschen versehen.

Die neue Tasche ist Teil einer limitierten Kollektion

Die Frakta ist ab kommenden Samstag im Zuge der limitierten Karismatisk-Kollektion bei Ikea erhältlich, die in Zusammenarbeit mit Zandra Rhodes entstanden ist, deren bunte Kreationen auch schon Prinzessin Diana oder Freddy Mercury getragen haben. Herausgekommen ist eine Auswahl an Home- und Dekoartikeln mit Blumen- und Schlangenmustern, Sternen in ausdrucksstarken Farbtönen wie Rosa, Blau und Gold.

Daher hat auch Frakta einen Neuanstrich bekommen und leuchtet anstelle der schwedischen Nationalfarben ganz im Stil der Designerin in knalligem Pink. "Die Frakta-Tasche verkörpert Ikea – deshalb durfte sie in der Karismatisk-Kollektion nicht fehlen", so Zandra Rhodes. "Ich war so aufgeregt, dass ich eines der berühmtesten Ikea-Produkte mit dem größten Wiedererkennungswert auf meine Weise interpretieren konnte", erklärt die Designerin.

Die pinke Frakta als modisches Accessoire

Die limitierte Ikea-Tasche ist ein wenig kleiner als ihre Vorlage und kommt in zwei Versionen: Jeweils mit 25 Litern und mit 60 Litern Fassungsvermögen. Vor allem die kleine Frakta dürfte nicht mehr als ein modisches Accessoire sein.

"Sie ist verspielt und funktional, und das leuchtende Pink setzt einen zusätzlichen Zandra-Akzent“, sagt die Mode-Ikone über ihre Version der Tasche und ergänzt: "Sie ist multifunktional und brillant!“

Quelle: Ikea

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei stern.de.