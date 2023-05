Bundesweit fehlen über 300.000 Kitaplätze. Auch der Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung ändert daran nichts.

378.000 Kitaplätze fehlen in Deutschland, das geht einem Medienbericht zufolge aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. In der Altersgruppe eins bis drei Jahre fehlen die meisten Plätze – 291.000 Stück. In der Gruppe drei bis sechs Jahre sind es 87.000 Plätze, so das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Die Zahlen basieren auf Daten aus dem Jahr 2021.

Seit 10 Jahren gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz

Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz besteht seit zehn Jahren. Jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr könnte theoretisch in die Kita gehen – praktisch ist das bei vielen aber nicht möglich. "378.000 Kindern wird die Chance auf frühkindliche Bildung und soziales Lernen vorenthalten", sagte die Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Linkspartei im Bundestag, Heidi Reichinnek, dem RND.

Der Einschätzung der Linken nach sollte die Bundesregierung die Zahlen zum Anlass nehmen, um Kommunen und Länder beim Ausbau von Kitas angemessen zu unterstützen. Dies würden sie allerdings nicht tun und sich damit aus der Verantwortung ziehen. Reichinnek kritisierte weiter: "Das im Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprogramm für Kitas gibt es bis heute nicht".

Zumutbar ist ein Kitaplatz auch mit einer Entfernung von 25 Minuten

2013 wurde der Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung beschlossen. Hintergrund war der Gedanke, dass die Eltern – vor allem aber die Mütter – Familie und Job besser vereinbaren können. Doch gerade Eltern, die aktuell einen Kitaplatz suchen, wissen, wie nervenaufreibend das sein kann. Denn trotz eines Rechtsanspruchs kann die Wunsch-Kita ablehnen.

Der Gesetzgeber spricht in diesem Fall von Zumutbarkeit und individuellem Bedarf. Konkret bedeutet dies: Die Fahrtzeit zur Kita darf bis zu 25 Minuten betragen und je nach Arbeitssituation besteht ein Anspruch auf 20 Stunden Betreuung pro Woche (bei Vollzeit besteht in der Regel ein Anspruch auf etwa 45 Stunden).

Eltern müssen mit Einbußen rechnen, sollten sie keinen Platz bekommen

Aufgrund der Masse an fehlenden Kitaplätzen kann es dazu kommen, dass in einem großen Umkreis keine Kita zusagt – denn die meisten sind aktuell überlastet. Für die Eltern bedeutet dies: Entweder muss eine:r weiterhin mit dem Kind zu Hause bleiben oder es gibt Familienmitglieder, die eine Betreuung (zum Teil) übernehmen. Durch die Verlängerung der Elternzeit fehlt den Familien Geld.

Alternativ zur Kita gibt es auch Tagesmütter oder -väter. Diese sind in erster Linie jedoch privat und müssen komplett selbst getragen werden. Genauso verhält es sich mit privaten Kitas, diese Kosten werden ebenfalls nicht vom Bund übernommen.

Das Recht auf einen Kitaplatz kann eingeklagt werden

Wer keinen Kitaplatz bekommt, hat auf dem Rechtsweg mehrere Optionen. Das Recht auf einen Kitaplatz kann eingeklagt werden, es kann Schadensersatz von der jeweiligen Kommune gefordert werden, solltet ihr nur die Möglichkeit auf eine private Betreuung erhalten haben und auch die Klage auf Verdienstausfall ist möglich.

Für Eltern beginnt mit der Absage des Kitaplatzes eine Spirale, aus der es mühselig ist, auszubrechen. Hinzu kommt, dass manche Kitas auch nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr neue Kinder aufnehmen. Häufig ist das zu Beginn der Schule im August oder September der Fall. Die ältesten Kitakinder gehen in die Schule und neue können nachrücken. Doch auch das muss organisiert werden, denn nicht jedes Kind wird im Spätsommer geboren, so dass die Elternzeit endet, wenn die Kita neue Kinder aufnimmt.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei ELTERN.

Verwendete Quellen: rnd.de, tageschau.de, kita.de