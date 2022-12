Arbeitsunfähigkeit Ist der gelbe Krankenschein ab 2023 Geschichte?

Mit dem kommenden Jahr stehen wieder wichtige Änderungen an. Eine betrifft den "gelben Schein" – denn dieser hat ab 2023 ausgedient. Die Änderung bei Krankmeldungen hat für viele gesetzlich versicherte Arbeitnehmer:innen einen großen Vorteil.

Zum Start der kalten Temperaturen lassen Erkältungen und Grippeerkrankungen nicht lange auf sich warten. Wer in den vergangenen Wochen das Bett hüten musste und dafür vom Arzt oder der Ärztin eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ausgestellt bekommen hat, wird bemerkt haben, dass es nur noch zwei statt der üblichen drei Blätter gab: eine für den Arbeitgeber und eine für den Patienten oder die Patientin. Die AU-Meldung an die Krankenkasse übernehmen die Arztpraxen auf digitalem Weg bereits selbst. Bis Ende 2022 wird das digitale Meldesystem für alle zur Pflicht.

Ab 2023 wird eAU verpflichtend

Die eAU – also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – bringt auch einige Änderungen für den:die Arbeitnehmer:in mit sich. Ab dem 1. Januar 2023 erhalten Beschäftigte keinen „gelben Schein“ mehr in Papierform.

Das bedeutet, dass Beschäftigte ihre AU nicht mehr beim Chef, der Chefin oder der Personalabteilung abgeben müssen. Unternehmen haben ab kommendem Jahr die Aufgabe, die AU selbst bei der Krankenkasse einzuholen. Dabei handelt es sich um eine Menge Daten. Jedes Jahr werden rund 77 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt und eingereicht.

Vorsicht! Krankmelden müssen sich Arbeitnehmer:innen weiterhin selbstständig

Für privatversicherte Arbeitnehmer:innen gibt es aktuell jedoch keine eAU. Hier muss die AU weiterhin in Papierform eigenständig vorgelegt werden. Die Techniker Krankenkasse ergänzt: "Gleiches gilt für Privatärzte oder AU-Bescheinigungen aus dem Ausland."

Die eAU ersetzt aber nicht das eigenständige und sofortige Krankmelden. Also aufgepasst: Ihr müsst eurem Arbeitgeber weiterhin mitteilen, wenn ihr unfähig seid, eure Arbeit auszuführen. Es entfällt lediglich die Pflicht, die AU in Papierform einzureichen.

In der Regel haben die Unternehmen Vorschriften entwickelt, wie und über welchen Weg Arbeitnehmer:innen sich krankmelden sollen. Grundsätzlich ist eine Krankmeldung in Schriftform der Beste weg, da bei einer E-Mail oder SMS in der Regel Datum und Uhrzeit erfasst werden. Hier lohnt sich eine telefonische Kontrolle, ob die Informationen auch angekommen sind. Eine Krankmeldung per Telefon ist jedoch ebenfalls zulässig, hier sollte möglichst eine weitere Person zuhören, damit der Anruf im Zweifelsfall bezeugt werden kann. Die diversen Mitteilungsdienste wie Whatsapp oder Telegram sollten eher nicht verwendet werden, denn das Risiko einer fehlerhaften Datenübertragung trägt der:die Arbeitnehmer:in.

