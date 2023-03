News im März, die uns bewegen: 2.500 Euro brutto und weniger Lohn – trotz Vollzeittätigkeit

Die wichtigsten News im BRIGITTE-Ticker

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im März zusammen.

1. März 2023

Jede:r fünfte Vollzeit-Arbeitnehmer:in erhält ein Gehalt von 2.500 Euro brutto und weniger

Jede:r fünfte vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer:in in Deutschland muss mit einem Bruttogehalt von 2.500 Euro oder weniger auskommen. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hervor, so die NOZ. Demnach lagen 2021 4,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland unter einem Lohn von 2.500 Euro brutto. Das wiederum entspricht 21,9 Prozent aller Vollzeitarbeitenden.

Je nachdem, welche Steuerklasse und Sozialabgaben für die Personen greifen, bleibt netto nicht viel übrig. Mit Steuerklasse 1 sind es etwa 1.700 Euro netto. Der Mietspiegel in Deutschland liegt aktuell bei 11,56 Euro pro Quadratmeter. Bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung macht das eine Miete von knapp 700 Euro kalt. Schaut man nach Hamburg, liegt der Mietspiegel bereits bei 15,6 Euro pro Quadratmeter – für 60 Quadratmeter Kaltmiete müssen mehr als 930 Euro gezahlt werden. In Berlin sind es 26 Euro, was eine Kaltmiete von 1.500 Euro ergibt.

Als angemessene Miete wurde früher immer gesagt, dass sie nicht mehr als ein Drittel des Gehaltes einnehmen sollte. Für die meisten ist das überhaupt nicht mehr möglich. Dietmar Bartsch nannte die Zahlen „ein Armutszeugnis für unser Land“ und forderte: „Wir brauchen höhere Löhne in Deutschland.“ Nicht nur, dass sich das Leben mit einem solchen Gehalt nicht wirklich finanzieren lässt, auch die Altersarmut ist vorprogrammiert. "Wir brauchen eine Lohnoffensive in Deutschland, die die Inflation zumindest ausgleicht. Die Forderungen der Gewerkschaften sind gerechtfertigt."

