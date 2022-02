Joe Whale sprüht mit seinen zwölf Jahren vor Kreativität. Seine Doodles haben nicht nur die Royals verzückt, sondern ihm nun auch einen Vertrag mit Nike eingebracht.

120.000 Follower hat Joe Whale auf Instagram. Das ist eine respektable, wenn auch nicht sehr außergewöhnliche Zahl – bemerkenswert aber ist dieser Erfolg, wenn man bedenkt, dass Whale erst zwölf Jahre alt ist. In diesem Alter ist es laut den Nutzungsbedingungen von Instagram noch gar nicht erlaubt, einen eigenen Account zu haben, deshalb kümmern sich die Eltern des englischen Jungen um das Konto.

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Whale, der sich auf Instagram "The Doodle Boy" nennt, nicht mehr lange auf seine Eltern angewiesen sein wird – in jeder Hinsicht. Seit einiger Zeit veröffentlicht der Zwölfjährige im Internet seine aufwendig verzierten Zeichnungen, sogenannte Doodles. Darauf ist jetzt auch ein großes Unternehmen aufmerksam geworden. Der Sportartikelhersteller Nike hat Whale unter Vertrag genommen.

William und Kate teilten Zeichnung von Joe Whale

Der Zwölfjährige aus der englischen Stadt Shrewsbury soll seine Fähigkeiten und seine Kreativität nun für die Firma einsetzen. Damit gehe einer seiner Träume in Erfüllung, sagte Joe Whale der BBC. "Nike ist eine große Sache, es stehen bald viele Dinge an, die Spaß machen werden." Schon im vergangenen Jahr hatte Whale seine Werke in einer Kunstgalerie in seiner Heimatstadt ausgestellt.

Deutlich größere Wirkung hatte allerdings ein Tweet von niemand geringerem als Prinz William und dessen Frau Kate. Das Royal-Ehepaar hatte im Dezember 2020 eine Zeichnung geteilt, die Whale zum Anlass ihrer dreitägigen Tour durch England, Schottland und Wales erstellt hat. Die Reaktionen waren begeistert und hatten Whale einen ordentlichen Bekanntheitsschub eingebracht.

Bereits im Alter von sechs Jahren hat Joe Whale mit dem Zeichnen begonnen. "Wenn ich zeichne, fühle ich mich wie der glücklichste Mensch der Welt", sagt er. "Ich kann mich komplett ausleben, weil es in der Kunst kein Richtig und kein Falsch gibt." Demnächst erscheint sein erstes Buch mit dem Titel "Game of Scones". Darin geht es um eine Schule, in der Lebensmittel zum Leben erwachen, nachdem die Lehrer:innen und Schüler:innen das Gebäude verlassen haben.

Quellen: "The Doodle Boy auf Instagram" / "BBC" / "The Doodle Boy" / "The Duke and Duchess of Cambridge auf Twitter"

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei stern.de.