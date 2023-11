Es ist eine ganz besondere Schatzsuche, die die ProSieben-Stars Joko (44) und Klaas (40) aktuell gemeinsam mit CosmosDirekt ausrichten: Sie haben irgendwo in Deutschland einen Koffer mit einer Million Euro versteckt. Der:die glückliche Finder:in darf alles behalten.

Wer auf der Straße schon mal ein oder zwei Euro gefunden hat, weiß, wie glücklich das macht. Und jetzt stell dir vor, du findest eine Million Euro – und du darfst sie ohne schlechten Gewissens behalten. Unvorstellbar! Doch für eine Person könnte das in den nächsten Tagen zur Realität werden.

Unglaubliche Aktion

Am gestrigen Mittwochabend gaben die Moderatoren ihr lang geplantes Projekt "Joko und Klaas Live: Die Schatzsuche" bekannt. "Wir werden heute eine Aktion starten, mit der sich ein Leben in Deutschland für immer verändern wird", leitete Klaas ein. Vor ihnen ein Metallkoffer. "Was passiert jetzt?", fragten sich die Zuschauer:innen. Als die Beiden den Koffer öffneten, war die Überraschung groß: Eine Million Euro waren da drin – und sind jetzt irgendwo in Deutschland versteckt. Wer sie zuerst findet, darf sie behalten.

Täglich gibt es neue Hinweise

Üblicherweise, wenn das befreundete Duo dienstags bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" gewinnt, haben sie am darauffolgenden Tag 15 Minuten Live-Sendezeit, in der sie völlig frei über den Inhalt entscheiden können. Erstmals teilen sie diese Sendezeit nun auf – alles für ihre besondere Schatzsuche. Bis Dienstag, 14. November, werden Joko und Klaas nun täglich um 20.15 Uhr neue Hinweise geben, wo sich der Geldkoffer versteckt. Aber natürlich um einiges komplizierter, als es klingt. Das erste Rätsel bestand gestern aus Handgesten und den Worten "So", "Nee" und "Wie". Die gespielte Szene sollte einen Code widerspiegeln. In den nächsten Tagen gehts wohl so weiter. Und nur, wer alle 17 Lösungsziffern richtet errät, weiß die Geo-Koordinaten (jeweils sieben für den Breiten- und Längengrad) und den Code für den Koffer (dreistellig). Das werde alles andere als einfach, verspricht Joko: "Wir haben uns Rätsel ausgedacht – nicht irgendwelche, sondern die wahrscheinlich schwierigsten Rätsel in der Geschichte des Fernsehens."

Für eine Million Euro lohnt es sich wohl dennoch, das Ganze mal zu probieren …

Verwendete Quellen: prosieben.de, spiegel.de