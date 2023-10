Jugendwort 2023 Dieses Wort solltest du kennen, um deine Kinder zu verstehen

Wörter der Jugend werfen bei den Erwachsenen oft Fragen auf. Beispielsweise "NPC", "Side Eye" oder "auf Lock" ... da kann man schon mal Grübeln, was es damit auf sich hat. Wir erklären dir, welches Wort zum Jugendwort des Jahres 2023 gewählt wurde und was es bedeutet.

Die Sprache ist im ständigen Wandel, was früher mal "dufte" oder "knorke" war, wurde später "cool" oder "krass" und ist heute dann eher "wild" (oder "wyld"). Da kann man gelegentlich den Überblick darüber verlieren, worüber die Jugend so spricht. Damit wir auch mit neuer Jugendsprache weiterhin klarkommen, kürt der Langenscheidt Verlag das Jugendwort des Jahres, das immer wieder für Schmunzeln bei den Erwachsenen, aber eben auch für Verständnis sorgt.

Das ist das Jugendwort des Jahres

Das Jugendwort 2023 hat sicher jede:r schon einmal erlebt. Was wir früher als "Witzbold" oder "albern" betitelt haben, ist heute die Verhaltensweise "goofy". Na? Wen erinnert das an die gleichnamige Figur von Walt Disney? Umso besser, denn die Eigenschaften des Charakters treffen auch auf das Jugendwort zu. Das Adjektiv wird im Sinne von "komisch", "tollpatschig" oder "weird" (übersetzt etwa "seltsam") benutzt. Die Beteiligung bei der Umfrage für das Jugendwort des Jahres 2023 lag laut Langenscheidt Verlag im hohen sechsstelligen Bereich – und hatte damit mehr Stimmen als je zuvor. "Goofy" setzte sich mit 39 Prozent in der finalen Runde durch. Teilnehmen durfte zwar jede:r, gewertet wurden aber nur die Stimmen der 11- bis 20-Jährigen.

Diese Wörter waren mit in den Top 3

In den Top 3 waren neben "goofy" noch die Wörter "NPC" und "Side Eye". "NPC" bedeutet "Non-Playable-Character" und wird abwertend benutzt. In der Videospielwelt ist es ein computergesteuerter Charakter. Die Handlungen sind oft nicht gut ausgereift beziehungsweise stockend, da ein NPC nicht den Fokus der Geschichte bildet. Ein "NPC" kann deshalb im Jugendsprech eine Person sein, der es an Persönlichkeit fehlt oder die langweilig ist.

Das Wort "Side Eye" gehört ebenfalls in den negativen Sprachgebrauch. Auf Deutsch könnte man es mit "Seitenblick" übersetzen. Die Worte werden genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Passende Situationen kennen wir ebenfalls aus der Praxis. Beispielsweise, wenn im Kinosaal das Handy klingelt und "Side Eye" quasi von allen Seiten zu spüren ist. Im Gespräch danach also: "Da gab ich ihm Side eye."

Weitere Wörter standen in diesem Jahr zur Auswahl, ehe die drei Favoriten feststanden. Eine Übersicht findest du hier:

Verwendete Quellen: langenscheidt.com