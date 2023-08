Jugendwort 2023 Wer diese 10 Wörter nicht kennt, ist offiziell alt

von Emely Mielke Die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist in vollem Gange. Von "Rizz" über "NPC" bis hin zu "Slay" sind einige skurrile Begriffe dabei.

Alle Jahre wieder kürt der Langenscheidt Verlag das Jugendwort des Jahres. Nicht nur in den sozialen Netzwerken sorgt diese Wahl oft für Erstaunen, auch wir fühlen uns bei manchen Wörtern vor allem eins: alt. Oder weißt du, was ein "Rizz" oder ein "NPC" ist? Keine Sorge, wir klären dich auf, denn diese zehn Wörter sind im Rennen um den Titel "Jugendwort 2023".

Bis zum 2. August konnten Jugendliche ihre Vorschläge für Jugendwörter einreichen, seit dem 9. August sind die Top 10 der Jugendwörter fix und stehen nun auf der Website des Langenscheid Verlags zur Abstimmung.

Jugendwort 2023: Diese 10 Begriffe haben sich aus unzähligen Vorschlägen durchgesetzt

Rizz (die Fähigkeit einer Person, zu flirten und verbal charmant zu sein)

Digga(h) (oft, aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen)

Darf er so? (Ausdruck der Verwunderung)

NPC (Abkürzung für "Non-Player-Character", jemand, der nur passiv am Geschehen teilnimmt)

goofy (tollpatschig)

Kerl:in (Anrede für eine:n Freund:in, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird)

Slay (Ausdruck der Bewunderung)

Side eye (Ausdruck von Verachtung oder Missbilligung)

YOLO (steht für "You only live once", also "Du lebst nur einmal")

Auf Lock (Abkürzung von "auf locker")

Während Wörter wie YOLO, Digga(h) oder Slay schon seit geraumer Zeit zum Jugendjargon gehören, scheinen Ausdrücke wie Auf Lock, NPC oder Rizz nun dazu beizutragen, dass wir uns endgültig von der Jugend entfernen.

Bis zur Bekanntgabe müssen wir uns noch etwas gedulden

Welches Wort schließlich zum Jugendwort des Jahres gekürt wird, steht aber erst Ende Oktober fest. Denn zwischen dem 20. September und dem 11. Oktober können alle Jugendlichen aus den drei Finalisten ihr Lieblingswort wählen.

Jugendwort 2022: "Smash"

Die Wahl zum Jugendwort des vergangenen Jahres fiel auf den Begriff "Smash". Der Ausdruck bedeutet "etwas mit jemandem machen". Neben dem Sieger waren auch die Wörter "bodenlos" (unglaublich schlecht) oder "Macher" (jemand, der Dinge ohne zu zögern in die Tat umsetzt) im Rennen.

Verwendete Quellen: NDR.com, langenscheidt.com