Kamala Devi Harris wird als US-amerikanische Vizepräsidentin Geschichte schreiben: Die Kalifornierin ist einerseits die erste Frau, die dieses Amt bekleiden wird. Andererseits ist sie die erste Person of Colour in dieser Rolle. Doch das ist längst nicht alles, was es über die Demokratin zu sagen gibt – und somit auch nicht das einzige, was wir über sie wissen dürfen.

Kamala Harris: Studium und andere Qualitäten

Kamala Harris studierte zunächst Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Washington, später kehrte sie in ihre Heimat an die Westküste zurück und absolvierte an der University of California noch ein Jurastudium. Darin zeigt sich ein gewisser Hang zu Ehrgeiz und Leistungsorientierung – ob es ihr gelingen wird, auch Menschen mit weniger offensichtlich zielstrebigen Lebensläufen politisch abzuholen und zu vertreten, wird sich zeigen.

Geboren wurde Kamala Harris in Oakland am 20. Oktober 1964. Ihr Sternzeichen ist somit Waage – Kompromissfindung und diplomatische Gesprächsführung dürften ihr also liegen, ebenso wie Optimismus zu verbreiten, kreative Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen.😉

Kamala Harris politische Ausrichtung und Sonstiges

2017 wurde Kamala Harris in Kalifornien als Senatorin vereidigt, mit ihrer politischen Ausrichtung wird sie tendenziell eher dem progressiven Flügel ihrer Partei zugerechnet – die Juristin ist für das Recht auf Abtreibung, für einen Zugang aller Amerikaner*innen zu einer Krankenversicherung und für ein stabileres soziales Netz in ihrem Land. In Klimafragen gilt ihre Haltung für demokratische Verhältnisse als "moderat", doch schon als Senatorin setzte sie sich stets für Klimaschutz ein. Auf jeden Fall glaubt sie – im Gegensatz etwa zu Donald Trump – Wissenschaftler*innen, die sagen, dass es eine durch die menschliche Lebensweise verursachte Erderwärmung und Umweltkrise geben wird, sofern wir nichts dagegen tun.

Obwohl Kamala Harris keine eigenen Kinder hat, veröffentlichte sie bereits ein eigenes Kinderbuch. Ihr Ehemann, der Rechtsanwalt Douglas Emhoff, brachte zwei Kinder in die Ehe mit ein, zu denen Harris offenbar ein gutes Verhältnis hat. In ihrer Freizeit ist die erste US-Vizepräsidentin gerne sportlich aktiv – Joe Biden gratulierte sie zu seinem Sieg während ihrer Joggingrunde.

Auch wenn Kamala Harris nun als erste farbige Frau im Amt der Vizepräsidentin in die Geschichte eingeht, sind wir uns sicher: Sie wird uns nicht allein als solche im Gedächtnis bleiben.💜