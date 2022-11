News im November, die uns bewegen: Katarischer Botschafter: Kinder sollen keine Schwulen sehen +++ Substanz gegen die Bildung von Metastasen gefunden +++ das 49-Euro-Ticket kommt

8. November 2022

Katarischer WM-Botschafter: Nach menschenverachtenden Äußerungen – Interview wird abgebrochen

"Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden", sagte der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman in einem Interview in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" von Jochen Breyer und Julia Friedrichs, die am heutigen Dienstag (8. November 2022) ausgestrahlt wird. Seine menschenverachtenden Aussagen waren schon im gestrigen "heute-journal" zu hören.

Salman sagte weiter: "Das Wichtigste ist doch: Jeder wird akzeptieren, dass sie hierherkommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen." Er habe vor allem ein Problem damit, wenn Kinder Schwule sehen würden. Denn so würden sie etwas lernen, was nicht gut sei. Seiner Meinung nach ist Schwulsein "ein geistiger Schaden.“ Nach dieser Aussage wurde das Interview durch den Pressesprecher des WM-Organisationskomitees abgebrochen.

Die WM in Katar ist höchst umstritten. Dem Emirat werden unter anderem Verstöße gegen Menschenrechte, schlechter Umgang mit ausländischen Arbeiter:innen und mangelnde Frauenrechte zur Last gelegt. Offiziell hieß es, dass auch Menschen aus der LGBTQIA+-Community willkommen seien. Khalid Salman zeigte nun jedoch eindrücklich, dass die Aussagen mehr Schein als Sein sind.

3. November 2022

Es ist beschlossen – das 49-Euro-Ticket kommt

Bund und Länder haben sich geeinigt – es wird tatsächlich einen Nachfolger zum 9-Euro-Ticket geben. Künftig soll ein deutschlandweites Ticket für Regional- und Nahverkehr 49 Euro im Monat kosten. Die Kosten von drei Milliarden Euro werden sich Bund und Länder teilen. Wann genau das neue "Deutschlandticket" an den Start geht, ist allerdings noch offen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bewertete die Einigung als historisch: "Jetzt ist der Weg frei für die größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland", sagte der FDP-Politiker. "Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote."

Das "Deutschlandticket" wird es digital oder als Plastikkarte zu einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat im monatlich kündbaren Abonnement geben, heißt es in einem Beschlussvorschlag des Kanzleramts. Der Preis des Tickets könne im Laufe der Zeit allerdings ansteigen, da er an die Inflationsrate angepasst wird. Dennoch wird das Deutschlandticket deutlich günstiger als viele Tarife, die aktuell in den Großstädten gelten.

Wo genau das Ticket erworben werden kann, ist noch unklar und wird bis zur Einführung geklärt. Da das 49-Euro-Ticket für viele Pendler:innen billiger sein wird, sollte man sich vor der Einführung mit seinem aktuellen Anbieter austauschen, inwieweit ein Umstieg auf das "Deutschlandticket" möglich ist.

2. November 2022

Erfolg in Krebsforschung: Substanz gegen Metastasen gefunden

Eine halbe Millionen Meschen erkranken jährlich in Deutschland an Krebs. Ob sie geheilt werden können, hängt von Art und Stadium des Krebses ab. Haben sich bereits Metastasen gebildet, verschlechtern sich die Heilungsprognosen in vielen Fällen dramatisch. Um das zu verhindern, wird der Tumor operativ entfernt, bevor er streuen kann. Doch nicht selten bilden sich dennoch Metastasen. Daher gehen Mediziner davon aus, dass der Primärtumor das Wachstum der Metastasen unterdrückt. Doch wie das funktioniert, konnte lange nicht geklärt werden.

Dieses Rätsel konnten Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Medizinischen Fakultät Mannheim konnten nun lösen. In einer Studie wurde der Botenstoff Angiopoietin-like 4 (ANGPLT4) untersucht. Der Botenstoff sei nicht nur krebsfördernd, sondern hemme gleichzeitig das Wachstum von Metastasen, erklärt Hellmut Augustin einer der federführenden Autoren der Studie im Gespräch mit FOCUS online. Diese Eigenschaften hat sich das Forscherteam genauer angeschaut.

Bereits bekannt war, dass ANGPLT4 von den Zellen des Primärtumors gebildet wird, dessen Wachstum fördert und dass der Botenstoff in der Blutbahn in ein n-Fragment und c-Fragment aufgespalten vorkommt. Die Eigenschaften, die das Tumorwachstum fördern, befinden sich im c-Fragment und die hemmenden Eigenschaften im n-Fragment, erklärt Augustin. Während sich das c-Fragment vor allem im Primärtumor befinde, komme das n-Fragment fast ausschließlich in der Blutzirkulation vor. Gerade bei Menschen mit schwarzem Hautkrebs, konnten die Forscher eine ganz eindeutige Beobachtungen machen: „Wenn die Konzentration des n-Fragments im Blut abnahm, dann verschlechterte sich die Überlebensprognose von Patienten mit Metastasen“, führt der Wissenschaftler aus. „Es gibt also eine ziemlich starke klinische Evidenz dafür, dass dieses n-Fragment protektiv wirkt und Metastasen in Schach hält“.

Ein Meilenstein also in der Krebsforschung, der Hoffnung macht und die Überlebensprognosen für Krebspatienten verbessern könnte. Doch bevor daraus möglicherweise ein Medikament entwickelt werden könne, bedürfe es extrem aufwändiger und teurer klinischer Studien, die Jahre in Anspruch nehmen. Einiger solcher Wirkstoffe, die die Metastasierung unterdrücken, seien außerdem schon in klinischen Studien gescheitert, so Augustin.

Verwendete Quellen: Focus online, tageschau.de, adac.de, spiegel.de, zeit.de