Gibt es diese Schule nur, damit Eltern die Schulpflicht umgehen können? Bildungsministerin Karin Prien widerruft Genehmigung.

"Juhu, wir haben es in die Bild-Zeitung geschafft!", steht auf der Website der "Freien Dorfschule Lübeck" zu lesen. Die Zeitung hatte als erste berichtet, dass die Schule geschlossen worden sei, weil nicht nur Schüler:innen, sondern auch Lehrkräfte häufig nicht anwesend gewesen seien. Das hätten unangekündigte Kontrollen des schleswig-holsteinischen Schulministeriums im Februar und März ergeben. Die Behörde hatte eigenen Angaben zufolge Hinweise erhalten, dass bei der Schule massive Defizite im Schulbetrieb bestehen könnten.

Bei den insgesamt 14 Kontrollen seien meist weniger als die Hälfte der 55 angemeldeten Jugendlichen anwesend gewesen. Bei drei Stichproben sei die Schule geschlossen gewesen. Doch die Fehlzeiten beschränkten sich offenbar nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Lehrkräfte. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) folgerte:

Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eltern ihre Kinder an dieser Schule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen.

Das Ministerium hat die Genehmigung der privaten Schule widerrufen und die Einrichtung nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag schließen lassen, was die Schule auf ihrer Website allerdings dementiert. "Zur Richtigstellung: Die Schule läuft fort. Es ist falsch, dass die Schule am Freitag geschlossen wurde!" Die Schule wirbt mit Waldorflehrplan, gewaltfreier Kommunikation und Digitalisierung.

Wie die "Freie Dorfschule Lübeck" weiter informiert, wurden bereits im März "überraschend von der Behörde die Zuschüsse für unsere Schule gestrichen. Wir sind deswegen bereits gerichtlich in einem Eilverfahren und warten täglich auf die Entscheidung." Seit der Streichung der Gelder halte die Schule sich durch Vorauszahlungen von Schulgeld, Verzicht auf Lohn und Spenden über Wasser. Um weitere Spenden wird gebeten.

