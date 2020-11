Kleidergrößen lösen bei vielen Frauen Stress aus! Mal passt die Jeans in einer kleineren, mal in einer größeren Größe. Wieso wir uns davon nicht unter Druck lassen sollten, zeigt dieses Model.

Kennt ihr das Gefühl? In der einen Hose passt uns eine 36, in der anderen kommen wir mit Müh und Not in eine 38. Und wieder eine andere passt erst in 40 so richtig. Einheitliche Größen für alle Marken scheint es nicht zu geben, jedes Label designt unterschiedlich. Dass wir uns davon nicht fertig machen lassen sollte, zeigt das Model Mia Kang mit einer mutigen Aktion.

Model Mia Kang zeigt, wie unterschiedlich Kleidergrößen ausfallen

"Bevor ich mich entschied, mich von meinen Essstörungen zu erholen und für Veränderung und Vielfalt in dieser Branche einzutreten, gehörte es zu meinem Job, bestimmte Maße zu haben und in Kleidung in Mustergrößen zu passen – das war sogar vertraglich verpflichtet", schreibt Mia Kang zu einem Instagrampost, auf dem sie drei verschiedene Jeansshorts in derselben Größe trägt. "Ich verbrachte mein ganzes Teenagerleben und den größten Teil meines Erwachsenenlebens damit, absolut alles um das Anpassen einer bestimmten Größe zu drehen. Nehmt es mir also bitte ab, wenn ich euch sage, dass Größen Blödsinn sind und nichts bedeuten."

Weiter schreibt das Model: "Hier sind drei Paar Denim-Shorts, drei verschiedene Marken, die alle anscheinend dieselbe Größe haben. Eine ist zu groß, eine geht nicht einmal über meinen Hintern und eine kann ich nicht ganz aufmachen. Die Größen stimmen nicht einmal mit sich selbst überein, geschweige denn mit verschiedenen, sich ständig verändernden Körpern."

Wichtige Botschaft! Kleidergrößen sollten egal sein

Damit trifft Mia Kang einen Nerv, schließlich bestehen viele Frauen auf ihre Größe und weigern sich, vielleicht mal eine Nummer größer zu kaufen. "Früher hatte ich immer dann Zusammenbrüche, wenn mir die Kleidung nicht passte. Ich kaufte mir immer die kleinstmöglichen Shorts/Jeans und benutzte sie als Gewichtsreduktionsziel", verrät Kang weiter. Doch damit ist jetzt Schluss! "Größer, kleiner, tragt, was euch passt, denn die Nummer auf dem kleinen Schild bedeutet absolut nichts. Man wechselt die Frauen nicht, damit ihnen die Kleider passen, sondern man wechselt die Kleider, damit sie den Frauen passen." Eine wichtige Botschaft!

