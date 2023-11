Astrid, 51, war der Sündenbock in der Familie, sie wurde vom Vater und den Schwestern gemobbt und ausgeschlossen. Ihre Mutter sah nur zu.

Triggerwarnung: Die im Folgenden aufgeführten Erfahrungsberichte behandeln unter anderem sexualisierte Gewalt und könnten auf manche Menschen verstörend wirken. Anlaufstellen, Beratungsangebote und weitere Informationen findest du unter anderem auf den folgenden Seiten – anonym und kostenfrei: Telefonseelsorge, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Im Zuge der BRIGITTE-Aktion #wasmachtmacht haben wir unsere Leser:innen ermutigt, uns von ihren Erfahrungen mit Macht zu berichten. Erreicht haben uns zahlreiche Erlebnisse – aus den Bereichen Politik, Studium, Job, Liebe und Familie. Diese Geschichte ist eine von ihnen.

Ich bin das jüngste Kind einer dysfunktionalen Familie. Meine Schwestern sind drei und fünf Jahre älter als ich. Nach außen wirkte unsere Familie ganz normal, denn alles spielte sich hinter verschlossenen Türen ab. Mein Vater war jähzornig und regierte die Familie wie ein Despot. Ich habe ihn als rücksichtslos und gewalttätig in Erinnerung. Ich weiß, dass meine beiden älteren Schwestern auch gute Erinnerungen an ihn haben. Ich jedoch nicht. Auf mich hatte er es besonders abgesehen.

In der Familie hatte ich die Rolle des Sündenbocks. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, als ich ungefähr fünf Jahre alt war. Wir saßen zu fünft am Tisch und ich wurde immer wieder mit einem Wort beleidigt, an das ich mich nicht mehr genau erinnere, vielleicht war es "Doofie“. Nachdem ich darum gebeten hatte, mich nicht mehr so zu nennen, sagte mein Vater: "Astrid möchte nicht mehr so genannt werden. Jetzt machen wir das alle extra, um sie zu ärgern!“ Und er rief laut und aggressiv: "Doofie, Doofie, Doofie!“ und forderte meine Schwestern auf, mitzumachen.

Weinend in meinem Zimmer überlegte ich, ob es das ist, was Eltern tun, nämlich herausfinden, was jemand nicht möchte, um es dann extra zu machen.

Das Schlimmste war, nicht dazuzugehören

Ein weiteres Ereignis passierte ungefähr zur selben Zeit. Mein Vater hörte nicht auf, mich anzuschreien. Ich wusste überhaupt nicht, was ich getan hatte, aber sein Zorn war grenzenlos. Dann ging er mit meiner Mutter und meinen Schwestern aus der Wohnung und ließ mich "zur Strafe" allein zurück. Ich hatte große Angst, war aber auch froh, dass mein Vater weg war und mich nicht mehr anbrüllte. Ich setzte mich an meine geöffnete Zimmertür, von der aus ich die Haustür im Blick hatte, und wartete auf ihre Rückkehr.

Als sie wiederkamen, beachteten meine Eltern mich gar nicht. Sie verhielten sich, als wäre ich nicht da. Meine Schwestern hatten ein Spielzeug geschenkt bekommen, was etwas Besonderes war, denn meine Eltern hatten damals wenig Geld und waren sehr sparsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einfach so ein Geschenk gegeben hätte. Ich fragte meine Schwestern, ob sie mir auch etwas mitgebracht hätten, und sie sagten Nein.

Ich war sehr verletzt. Es fühlte sich schlimm an, dass keine der beiden meine Eltern gefragt hatte, ob man mir auch ein Spielzeug mitbringen könne. Wir waren doch drei Kinder, drei Schwestern. Nicht nur zwei. Ich fühlte mich von ihnen im Stich gelassen.

Am schlimmsten war jedoch, dass sie sich alle so verhalten hatten, als gehörte ich nicht dazu. Das wurde meine größte Angst! Wenn man mich wirklich ausschließen würde, wo sollte ich denn dann hin? Ich wollte nicht nur, sondern ich musste unbedingt zur Familie gehören! Das Gefühl ausgeschlossen zu werden, war extrem bedrohlich und machte mir unfassbare Angst. Eine Angst, die so viel größer war als ich selbst und die mich hilflos und ohnmächtig zurückließ. Ich hatte das Gefühl, keinen festen Platz in meiner Familie zu haben. Ich gehörte nirgendwo richtig hin.

Hinzu kam, dass meine Eltern mir gesagt hatten, dass meine Schwestern Wunschkinder seien. Mich hingegen hätten sie gar nicht gewollt. Ich sei ein "Unfall" gewesen und nur zufällig da. Meine ganze Kindheit hindurch fühlte ich mich in der Familie nicht sicher, das war das Gefühl, mit dem ich aufwuchs. Ich wurde nur geduldet. Weil ich das Gefühl des Ausgeschlossenseins nie wieder erleben wollte, versuchte ich, mich unsichtbar zu machen. Das bedeutete, dass ich schwieg und meine Gedanken und Gefühle in mir einschloss und versuchte, meinem Vater aus dem Weg zu gehen.

Alle durften auf mich draufhauen – ohne Konsequenzen

In jeder Familie gibt es Machtsysteme. Bei uns durfte auf das schwächste Glied draufgehauen werden, ohne dass es Konsequenzen hatte. Meine Schwestern schauten sich das Verhalten meines Vater ab und übten ebenfalls psychische Gewalt gegen mich aus. Egal ob sie mich beschimpften, schlugen, ausschlossen, mein Lieblingsspielzeug kaputtmachten oder mich mit einem Zettel auf dem Rücken auf den Spielplatz lockten, auf dem stand "Ich bin total doof" – es hatte nie Konsequenzen für sie. Von meiner Mutter gab es nur ein Achselzucken und zu meinem Vater ging ich gar nicht erst. Ich musste das ganze Unrecht allein ertragen.

An meine Schwestern habe ich trotz allem auch gute Erinnerungen: Wir haben als Kinder öfter miteinander gespielt und hatten Spaß. Wenn wir uns als Erwachsene trafen, verbrachten wir manchmal auch einen lustigen Nachmittag zusammen. Doch den netten Besuchen folgten immer eine geringschätzende Behandlung. Das abwertende Verhalten hörte nie auf. Ich hielt den Kontakt zu ihnen trotzdem aufrecht, immer in der Hoffnung, dass nächstes Mal vielleicht alles gut werden und bleiben würde. Meine Sehnsucht nach einer normalen Familie war einfach zu groß.

Schweren Herzens brach ich den Kontakt ab

Erst mit Mitte 40 brach ich den Kontakt zur Familie endgültig ab. Was war geschehen? Auf einer Familienfeier hatten meine Schwestern mich komplett ignoriert. Sie redeten weder mit mir, noch mit meinem Mann und meinen Kindern. Wir saßen ausgeschlossen an dem großen Tisch im Restaurant. Langsam begriff ich, was hier gerade passierte und dass das Mobbing nun auch auf meine eigene Familie überging. Das war der Moment, als ich mir sagte: "Jetzt ist Schluss! Das lasse ich mir nicht mehr gefallen!" Als Kind hatte ich mich nicht wehren können. Aber jetzt war ich erwachsen und würde das alles nicht mehr hinnehmen.

Trotzdem ist mir der endgültige Kontaktabbruch schwergefallen. Es fühlte sich an, als würde man mich zu einem Verhalten zwingen, das ich eigentlich gar nicht wollte. Es war immer mein Wunsch gewesen, zur Familie zu gehören und nicht, sie zu verlassen. Nun musste ich alle Brücken abbrechen, um mich selbst zu schützen.

Doch je mehr Zeit verging, desto befreiter wurde ich. Ich konnte mehr und mehr erkennen, wie toxisch mein Aufwachsen gewesen war und wieviel Energie mich jeder Kontakt mit meiner Familie gekostet hatte. Es zeigten sich auch alte Wunden, die sehr schmerzten und die ich beweinte, aber die Abstände der Rückfälle wurden kürzer und mir wurde mehr und mehr bewusst, wie wichtig und richtig die Trennung war. Nach und nach stabilisierte sich etwas in meinem Inneren und ich wurde offener und positiver.

Als unsere Mutter starb, wurde ich nicht informiert

Ungefähr vier Jahre nach dem Kontaktabbruch verstarb meine Mutter plötzlich. Mein Vater und meine Schwestern informierten die ganze Verwandtschaft, mich jedoch nicht. Ich erfuhr von ihrem Tod durch eine Textnachricht, die mir ein entfernter Verwandter schickte, um mir sein Beileid auszusprechen. Meine Schwestern wollten auch nicht, dass ich zur Beerdigung komme. Als ich meiner mittleren Schwester sagte, dass ich es nicht in Ordnung fände, mich nicht über den Tod unserer Mutter zu informieren, sagte sie: "Du hast doch die Familie verlassen!“ Als hätte ich dadurch jedes Recht verloren, wie ein Mensch behandelt zu werden. Dann sagte sie noch: "Wenn unser Vater mal stirbt, sagen wir dir auch nicht Bescheid!“ Heute weiß ich, dass meine Mutter sich im Alter von 79 Jahren das Leben genommen hat.

Mir hat die Begegnung auf der Beerdigung nochmal gezeigt, wie richtig es war, den Kontakt abzubrechen. Mein Vater ist heute 80 Jahre alt und nach der Beisetzung war er recht freundlich zu mir. Möglicherweise möchte er in Frieden gehen. Vier Monate nach dem Tod meiner Mutter hatte ich Geburtstag und er rief mich an, um mir zu gratulieren. Ich kann an einer Hand abzählen, wie häufig mein Vater mir zu meinem Geburtstag gratuliert hat. Als Kind hatte er mir mal erklärt, wie unwichtig mein Geburtstag für ihn sei. Später entdeckte ich, dass er mir 300 Euro überwiesen hatte. Im Verwendungszweck stand: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dein Vater“.

Ich habe mich nicht mehr bei ihm gemeldet. Letzten Endes geht es ihm nur um seine Bedürfnisse und nicht um meine. Die Verletzungen sind einfach zu tief und können nicht durch ein paar freundliche Gesten ausgeglichen werden. Für seine Taten hat er nie die Verantwortung übernommen.

Meine Mutter hat sich meinem Vater nie entgegengestellt, sondern hat mich ebenfalls als Sündenbock missbraucht. Sie war hartherzig und ich habe oft von ihr gehört: "Du hast doch selbst schuld.“ Oder: "Mit dir stimmt ja auch was nicht.“ Als sie wusste, dass ich zu einem Therapeuten ging, rief sie mich an, um mir zu sagen, wie schlimm es für sie als Mutter sei, eine Tochter zu haben, die nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Ich hätte ja offensichtlich eine Schraube locker.

Ich habe mehrere Therapien gemacht und konnte Vieles aufarbeiten. Trotzdem bemerke ich, dass ich Frauen gegenüber häufig misstrauisch bin. Wenn ich mit mehreren Leuten zusammen bin, habe ich große Angst, ausgeschlossen zu werden. Das führt dazu, dass ich angespannt bin und nicht locker sein kann. Ich brauche meine Zeit, um Vertrauen zu fassen. Ich habe mich für mehrere Jahre komplett zurückgezogen, weil mir soziale Kontakte schnell zu viel wurden. Seit Kurzem geht es mir besser und ich bin offener und positiver geworden. Aber ich treffe mich lieber nur mit einer Freundin allein als in der Gruppe.

Das sagt Prof. Dr. Fatma Çelik

Prof. Dr. Fatma Çelik ist Diplom-Psychologin, Forschende zu Psychologie und (sexueller) Gewalt über die Lebensspanne und Lehrende an der Hochschule Düsseldorf. © Thomas Neitsch / Privat

Prof. Dr. Fatma Çelik ist Psychologin und forscht unter anderem zu Gewalt über die Lebensspanne. Sie hilft uns, die Erfahrungen einzuordnen – um Machtstrukturen sichtbar zu machen. Hier richtet sie ein Vorwort an die Leser:innen.

Wo greifen hier Machtstrukturen?

Prof. Dr. Fatma Çelik: Machtgefälle entstehen in Abhängigkeitsbeziehungen. Die Familie ist in der Regel die erste Sozialisationsinstanz und Eltern sind die ersten Bezugs- und Bindungspersonen. Als Bindungsbeziehung bezeichnet man das emotionale Band eines Kindes zu einer oder mehreren Bezugspersonen, die dem Kind Sicherheit und Geborgenheit vermitteln sollen. In dieser besonderen Beziehung lernt es den Umgang mit Unsicherheit, mit seinen Gefühlen und entwickelt seinen Selbstwert.

Kinder sind in höchstem Maße von ihren Eltern abhängig. Selbst wenn Kinder Gewalt durch diese erleben, besteht immer noch eine Bindungsbeziehung zum Elternteil. Im Kontext dieser Abhängigkeit entsteht gewissermaßen ein Machtgefälle, welches von den Eltern maßgeblich beeinflusst wird. In einer wertschätzenden Umgebung, in der Eltern feinfühlig auf die Signale und Bedürfnisse ihres Kindes reagieren, entwickelt sich eine sichere Bindungsbeziehung, welche sich auf viele weitere Lebensbereiche im Leben, wie z.B. Freundschafts- und Liebesbeziehungen auswirken kann.

Die in diesem Fall beschriebene Beziehung ist von verbaler und emotionaler Gewalt getragen und zeigt Kennzeichen klassischen Mobbings. Auch wenn im familiären Kontext der Begriff Mobbing eher nicht genutzt wird, könnte diese Perspektive in dem geschilderten Fall hilfreich sein. Mobbing wird definiert als absichtliche, wiederholte Gewaltausübung einer oder mehrerer Personen gegen eine Person über einen längeren Zeitraum in einem Machtgefälle. Mobbing zwischen Geschwisterkindern ist ein bisher wenig untersuchtes, aber bekanntes Phänomen. In dem vorliegenden Bericht greifen Mobbingstrukturen jedoch weiter und gehen primär von der Bezugsperson aus. Gegebenenfalls sind auch die Geschwister hier Teil des Machtgefälles – in solchen Strukturen ist es leider nicht unüblich, dass zum Selbstschutz "mitgemobbt“ oder nicht geholfen wird, um nicht selbst betroffen zu sein.

Wie kann die Betroffene mit der Erfahrung umgehen?

Die Betroffene schildert, dass sie bereits mehrere Therapien und Fortschritte gemacht hat. Professionelle Hilfe sollte immer dann in Anspruch genommen werden, wenn Erfahrungen Entwicklungsschritte hemmen und das Wohlbefinden stark eingeschränkt ist. In diesem Sinne hat die Betroffene gut für sich und auch für ihre eigene Familie gesorgt. Dass der Vertrauensaufbau in andere Personen und die Sicht auf sich selbst nach dem Aufwachsen unter den beschriebenen Bedingungen erschwert ist, ist nicht ungewöhnlich. Hilfreich kann es sein, ressourcenorientiert zu prüfen, was beispielsweise geholfen hat, dennoch Vertrauen in der eigenen Partnerschaft aufzubauen. Offensichtlich konnte die Betroffene – wenn auch langsamer - Liebesbeziehungen und Freund:innenschaften aufbauen und hat hier bestehende Ressourcen genutzt oder neue entwickelt. Die Fähigkeit dazu ist da und eine Ressource, die gewürdigt werden darf. Auch wenn es nur ein schwacher Trost sein mag, ein wichtiger Punkt in dieser Erfahrung ist: Mobbing hat nie wirklich mit der gemobbten Person zu tun und wird in der Regel nicht durch diese hervorgerufen.

Mobbende Personen versuchen gegebenenfalls durch das Mobbing, den eigenen geminderten Selbstwert zu erhöhen. Mitmobbende und wegschauende Personen tun dies oft aus Angst vor Konsequenzen. Was in der Schilderung mitschwingt, sind möglicherweise auch verdeckte Konflikte zwischen den Eltern, die auf dem Rücken der Kinder oder eines Kindes ausgetragen werden – oft geschieht dies nicht bewusst. Vielleicht hilft der Betroffenen die Frage: Wovon hat der negative Fokus auf mich eigentlich im Familiensystem abgelenkt?

Was müsste sich in unserer Gesellschaft verändern, damit so etwas nicht mehr passiert?

Mobbing-Strukturen greifen vor allem im Jugendalter, wo es am häufigsten vorkommt. Mobbing findet nicht als Interaktion zwischen zwei Personen (Täter:innen und Betroffene) statt, sondern ist immer in einem System mehrerer Beteiligter möglich, welches Mobbing durch Unterlassung oder Mitmobben zulässt.

In der Gesellschaft muss Mobbing als systemisches Problem betrachtet werden. Eltern, die sich immer wieder abfällig über Nachbar x äußern und diesen meiden, leben ihren Kindern vor, dass dieses Verhalten okay ist. Personen, die Mobbing beobachten und nichts tun, begünstigen, dass es erneut passiert. Aufklärung zu den langfristigen Folgen von Mobbing findet immer noch nicht genügend statt. Dies sollte bereits in den Kitas und in den Schulen stattfinden und Anlaufstellen bekannt gegeben werden. Die Betroffene schreibt: "Weinend in meinem Zimmer überlegte ich, ob es das ist, was Eltern tun, nämlich herausfinden, was jemand nicht möchte, um es dann extra zu machen.“ Wir müssen als Gesellschaft vermitteln: Nein, das ist nicht normal, es ist nicht das, was Eltern tun. Die Rolle von Eltern ist es, dir Fürsorge und Orientierung zu geben, und dich in deinem Werdegang zu stärken.