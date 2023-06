Marijke Amado moderierte sich mit der "Mini Playback Show" in den 90er-Jahren in die Herzen der Zuschauer:innen. Ihr Sohn Kai ist inzwischen 37 Jahre und berichtet von eigenartigen Nannies und skurrilen Ereignissen in seiner Kindheit.

"Alle waren Sieger auch wenn einer nur gewinnen kann": Vermutlich haben viele erwachsene Personen diesen Refrain manchmal immer noch im Ohr. Marijke Amados, 69, "Mini Playback Show" war für die Kinder der 90er-Jahre DAS TV-Wochenhighlight. Am Freitagabend hieß es: Rein in die Zauberkugel und raus als verkleideter Pop- oder Rockstar. In der beliebten RTL-Unterhaltungsshow, die von 1990 bis 1998 ausgestrahlt wurde, imitierten Kinder die Hits bekannter Interpret:innen, wurden von einer Jury bewertet und kämpften anschließend um den Sieg. Dabei führte Amado in ihrer zauberhaft-fröhlichen Art durch die Show und sang sich am Ende mit stets demselben Abschlusslied in die Herzen der Kleinen.

Doch wussten Sie, dass der niederländische TV-Star selbst Mutter ist?

So sieht Marijke Amados Sohn heute aus

Nur noch selten zeigt sich Marijke Amado heute im TV. Dafür hat sie eine beachtliche Karriere in den sozialen Medien hingelegt, hat nicht nur gut 27.000 Instagram-Follower:innen und begeistert mit ihrem Promi-Talk "Noch alle Tassen im Schrank", sondern erhielt 2022 sogar den "Goldenen Blogger"-Award in der Kategorie "Bester Social-Media-Auftritt einer Celebrity". Für die beliebte SWR-Reihe "Krause kommt!" hat Amado aber eine Ausnahme gemacht und sich vor die Fernsehkamera getraut. Doch nicht allein! Auch ihr mittlerweile erwachsener Sohn Kai, der seiner Mutter äußerst ähnlich sieht, hat aus dem Nähkästchen geplaudert.

Kai, der 1985 geboren wurde und heute 37 Jahre alt ist, stammt aus Marijke Amados zweiter Ehe, die jedoch in die Brüche ging. Der TV-Star zog seinen Sohn alleine groß, arbeitete jedoch sehr viel, stand für die "Mini Playback Show" vor der Kamera. So kam es, dass sie ihren Nachwuchs oft in die Hände von Kindermädchen geben musste. In den Jahren sammelten sich ganze 15 an, erzählte Amado 2022 im Kölner Treff.

Kai Amado: Skurrile Geschichten aus der Kindheit

Im Februar 2023 hatte das Mutter-Sohn-Gespann einen Doppel-Auftritt bei "Krause kommt!". Mit Comedian und Moderator Pierre M. Krause, 46, sprachen die heute 69-Jährige und ihr erwachsener Sohn über skurrile Geschichten, die sich mit den Nannys zugetragen hatten. Mit jeder Aufpasserin "sei etwas passiert", so Kai. Eine habe ihn im Alter von sechs Jahren mit in eine Kölner Kneipe genommen. "Die hatte ein Problem mit Drogen" und habe sich dort ihr Koks holen müssen, erinnerte sich der 37-Jährige.

Ein anderes Kindermädchen "hatte eine Orgie zu Hause" mit vier Leuten, so Amados Sohn weiter. Diese Erfahrung nimmt er jedoch mit Humor und scherzte: "Wäre ich [damals] nur zehn Jahre älter gewesen".

Häusliche Gewalt und Heiratsschwindler

Amado selbst hatte einst keine einfache Zeit – vor allem in Bezug auf Männer. Sie musste gleich zweimal häusliche Gewalt erfahren. "Das erste Mal vor etwa 30, das zweite Mal vor 15 Jahren", erzählte sie 2020 im Interview mit GALA. Ihre Freund:innen und Schwester fingen Marijke auf. Nach ihrer zweiten Ehe war sie noch ein drittes Mal verheiratet und wurde Opfer eines Heiratsschwindlers, wie sie 2006 in ihrem autobiografischen Buch "Mr. Bink – Vom Traummann zum Albtraum" erzählte.

Verwendete Quellen: instagram.com, "Krause kommt!", abgerufen unter: ardmediathek.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.