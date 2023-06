Mehl haben wir alle im Haus: zum Kuchenbacken, Soßenbinden oder für Pfannkuchen. Bei der Ernte des Getreides kann es allerdings zu Verunreinigungen kommen – wie jetzt bei diesem Mehl geschehen.

Die Firma "Govinda Natur" ruft eine Charge Teff-Mehl zurück. In einer Eigenkontrolle ist in dem Produkt ein erhöhter Wert bei den Tropanalkaloiden entdeckt worden, wie das Unternehmen mitteilte. Tropanalkaloide kommen natürlicherweise in bestimmten Gewächsen aus der Familie der Nachtschattengewächse vor - etwa im Gemeinen Stechapfel oder in der Tollkirsche – und können bei der Ernte ins Getreide gelangen.

Gefahr vor allem für Kinder

"Atropin und Scopolamin sind akut sehr toxisch", schreibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. "Beide Verbindungen beeinflussen bereits bei geringer Aufnahmemenge die Herzfrequenz und das zentrale Nervensystem. Es können dann Symptome wie Benommenheit, Kopfschmerzen und Übelkeit auftreten. In Bezug auf Lebensmittel stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Jahr 2013 fest, dass Kleinkinder und Säuglinge bei Verzehr von Getreideerzeugnissen, die mit Tropanalkaloiden verunreinigte sind, am meisten gefährdet sind und gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich sein können."

Betroffen von dem Rückruf sind folgende Packungen

Govinda Natur Teff-Mehl

Mindesthaltbarkeit 02/2024

Chargennummer 12822023

450 Gramm Inhalt

Teff ist eine Zwerghirseart mit nussig-aromatischem Geschmack. Das daraus gewonnene Mehl ist eine glutenfreie Alternative zu Weizenmehl. Verkauft worden sei das betroffene Teff-Mehl in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Es sollte nicht verzehrt werden und kann zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenzettels erstattet.

Verwendete Quellen: lebensmittelwarnung.de, Wikipedia, Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit