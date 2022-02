Missstände im Pflegeheim Undercover-Report enthüllt schockierende Zustände in Altenpflege

Hilflosigkeit, Schmerzen und Angst vor dem Personal: Ein investigativer Report von Team Wallraff auf RTL legt schonungslos offen, unter welchen entwürdigenden Bedingungen viele alte Menschen leben müssen.

"So darf das nicht bleiben. Die Menschen dort haben bessere Pflege verdient", kommentiert die erschütterte RTL-Reporterin Carolin ihr Undercover-Praktikum in der Altenpflege. Die junge Frau hat sich im Auftrag von Enthüllungsreporter Günter Wallraff neun Tage lang als Mitarbeiterin in einem privat geführten Pflegeheim für alte Menschen in Süddeutschland eingeschleust. Was sie dort mitansehen musste, war für sie selbst nur schwer zu ertragen.

Missstände im Pflegeheim: Unwürdige Lebensumstände für alte Menschen

Ihre Beobachtungen dokumentiert Carolin mit einer versteckten Kamera für das TV-Format Team Wallraff. Warum sind die Dinge vor Ort so katastrophal? Eine Kollegin klärt sie später auf: Seit Monaten fehle es an Stationshelfern. Wie fatal sich diese offensichtlich unhaltbare Situation auf die Bewohner:innen auswirkt, sehen Sie im Video.

Die ganze Reportage der Undercover-Reporter von Team Wallraff ist auf RTL+ zu sehen.

Stellungnahme des Betreibers

Der italienische Betreiber vieler europäischer Pflegeheime äußert sich zu den Enthüllungen folgendermaßen:

"Ich widerspreche entschieden der unrichtigen Behauptung, dass in unserem Haus Bewohner*innen ruhiggestellt werden. Es gibt einen wöchentlichen Beschäftigungsplan (…). Beschäftigung und Betreuung aller Bewohner*innen sind absolut angemessen und sie haben die Möglichkeit, sich an unseren täglichen Animationen zu beteiligen. Die Personalanzahl ist mehr als ausreichend, wobei wir, wie alle übrigen Einrichtungen in Deutschland auch, die mit der Corona-Pandemie verbundenen Schwierigkeiten ertragen müssen."

Auch zu den Betreuern, die Stationshelfer-Aufgaben übernehmen, äußert sich der Betreiber auf RTL-Anfrage schriftlich:

"Fällt ein Mitarbeiter beispielsweise durch Erkrankung aus, werden seine Aufgaben im Interesse und Schutz unserer Bewohner von den übrigen, entsprechend qualifizierten Mitarbeitern übernommen. Die Beschäftigungs- bzw. Ergotherapeuten übernehmen als Betreuer keine Aufgaben von Stations- und Pflegehelfern. Wir verfügen über eine ausreichende und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Anzahl an Mitarbeitern für alle Anforderungen."

Quelle: RTL