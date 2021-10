So wird ein Notruf in der App "nora" gestartet.

News, die uns bewegen: Die neue "nora"-App: Jetzt können sprach- und höreingeschränkte Menschen schneller einen Notruf absetzen +++ Die Bürger:innen der Schweiz stimmen für die Ehe für alle +++ Bei der Bewertung der Corona-Lage hat die Inzidenz jetzt ausgedient.

4. Oktober 2021

Die neue Notruf-App "nora" für sprach- und höreingeschränkte Menschen ist an den Start gegangen

Wer nutzt heutzutage eigentlich noch ein Faxgerät? Außer in eingefahrenen Behördenstrukturen ist das überholte Kommunikationssystem mittlerweile kaum noch irgendwo zu finden. Falsch gedacht: Vor allem für hörgeschädigte Menschen war es bis vor Kurzem eine der wenigen Möglichkeiten, einen Notruf an die Feuerwehr, den Rettungsdienst oder die Polizei zu senden – wenn Freund:innen oder die Familie nicht greifbar waren.

Das ändert sich jetzt. Vor wenigen Tagen ist die neue Notruf-App "nora" in 15 Bundesländern an den Start gegangen. Die App schließt jetzt den Kreis und ergänzt das Notrufsystem um eine mobile Komponente, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung der App in Düsseldorf.

Und so funktioniert "nora": In einem Profil können bereits Informationen zu Vorerkrankungen oder Allergien hinterlegt werden. Wird ein Notruf abgesetzt, erkennt die App sofort den Standort des Handys, der mit einem Klick an die Leitstelle übermittelt werden kann. Im Anschluss wird der/die Nutzer:in durch mehrere Fragen geführt, um die Art des Notrufs besser einschätzen zu können – so wie es sonst auch am Telefon gemacht wird.

Die komplette Konversation in der "nora"-App findet per Chat statt. © Pressebilder "nora"

Die Nachfrage nach "nora" war in den ersten Tag so hoch, dass sie aktuell nicht mehr heruntergeladen werden kann. "Um die hohe Nachfrage verarbeiten zu können, sind Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden", heißt es auf der offiziellen Internetseite. Derzeit sei sie über die Stores nicht herunterzuladen, aber über den Support erhältlich.

Menschen mit einer Sprach- oder Hörbeeinträchtigung können sich per Mail unter kontakt@nora-notruf.de oder über das Kontaktformular melden und erhalten einen individuellen Zugang.

27. September 2021

Bürger:innen in Schweiz entscheiden sich für die Ehe für alle

Die Bürger:innen der Schweiz haben klar entschieden: Sie stehen hinter der Einführung des Gesetzes für die Ehe für alle. Nach der Auszählung der 26 Kantone stimmten 64,1 Prozent für die Zulassung des Gesetzes. Bereits 2020 wurde die Gesetzesänderung beschlossen. Gegner:innen der Änderung, wie beispielsweise die nationalkonservative Partei EDU (Eidesgenössische-Demokratische Union), hatten mit ihrem Protest eine Volksabstimmung initiiert. Wann das Gesetz jetzt nach dem Erfolg der Abstimmung in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt.

Das neue Gesetz sieht nicht nur die Ehe für alle vor, sondern auch, das gleichgeschlechtliche Paare zusammen ein Kind adoptieren können. Lesbische Frauen können sich zu dem in einer homosexuellen Partnerschaft künstlich befruchten lassen – was einer der Punkte war, die von den Gegner:innen scharf kritisiert wurde. Bisher gibt es in der Schweiz nur eingetragene Partnerschaften für homosexuelle Paare. Diese Regelung gestattet dem Paar aber nicht dieselben Rechte wie einem Ehepaar. Die Schweiz ist mit der Entscheidung für die Ehe für alle eines der letzten Länder in Europa. Deutschland hat diese Regelung seit 2017.

15. September 2021

Bei der Bewertung der Corona-Lage hat die Inzidenz jetzt ausgedient

Statt der Inzidenz soll künftig die regionale Krankenhausbelegung der entscheidende Maßstab für die Einleitung von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sein. Das geht aus der sogenannten Formulierungshilfe des Bundesgesundheitsministeriums für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliege. In dem Antrag wird darauf hingewiesen, dass die Anzahl der stationär zur Behandlung angenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner entscheidend sein sollte. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz.

Einen einheitlichen Grenzwert soll es nicht mehr geben. Der Schwellenwert sei abhängig von der jeweiligen regionalen Versorgungskapazität der Krankenhäuser. Es sollen aber auch weiterhin andere Parameter wie die Anzahl der bereits Geimpften oder die Infektionsdynamik mit in die Bewertung einbezogen werden können. Dem RND sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Die Inzidenz hat ausgedient. Um die Pandemielage zu beurteilen, ist die Hospitalisierungsrate sehr viel aussagekräftiger.“

8. September 2021

Corona-Pandemie: Mütter leiden deutlich häufiger unter depressiven Verstimmungen

Die deutlich angestiegene Sorgearbeit hinterlässt ihre Spuren in den Familien. Vor allem die Mütter in Deutschland leiden während der Pandemie häufiger unter depressiven Verstimmungen und fühlten sich öfter überfordert, so das Ergebnis einer Datenanalyse des Senders rbb24, die sich auf Erhebungen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) stützen.

Vor der Pandemie gaben 29 Prozent der Mütter, die in einer Beziehung leben, und 21 Prozent der alleinerziehenden Mütter an, sich manchmal oder häufiger niedergeschlagen und hoffnungslos zu fühlen. Während der Pandemie waren es 64 Prozent der Mütter in Beziehungen und 74 Prozent der Singlemütter.

Bei Vätern stieg der Anteil derjenigen mit depressiven Verstimmungen von 33 auf 48 Prozent. Nach Meinungen von Wissenschaftler:innen ist es vor allem die gestiegene Care-Arbeit, die auf den Schultern der Mütter lastet. Bei Müttern in einer Beziehung erhöhte sich die Care-Arbeit von sechs bis sieben Stunden auf über zehn Stunden am Tag. Die Forschenden warnen: Wenn sich jetzt nichts tut, dann droht einer gesamten Mütter-Generation ein Burn-Out, so die "Zeit".

