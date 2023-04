Good News Mit dieser Aktion können Fans die Bayern Fußballerinnen unterstützen

Good News: Jetzt gibt es Fanwear für die Frauenfußballerinnen des FC Bayern +++ Der Verzehr von Fleisch in Deutschland ist auf ein Rekordtief gefallen.

Die schönsten Nachrichten im BRIGITTE-Good-News-Ticker für April 2023

Die Nachrichten zeigen häufig den Schrecken dieser Welt – die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Inflation. Doch es gibt nicht nur die dunklen Seiten, unsere Welt hält so viel Schönes für uns bereit. Wir wollen die kleinen Alltäglichkeiten feiern und euch etwas Positives mit auf den Weg geben. Es ist Zeit für Good News – wenn nicht jetzt, wann dann?

26. April 2023

Jetzt gibt es auch Fanwear für die FC Bayern Kickerinnen

Im Männerfußball sind Teamshirts, -Schals und Co. Gang und gebe – bei den Frauen ist das bisher eher eine Ausnahme. Um den Zusammenhalt von Team und Fans zu fördern, hat der FC Bayern zusammen mit Audi den Aufruf "Werde #12teFrau" gestartet. Der Fanwear in der Frauenliga soll nachhaltig eine eigene Identität gegeben werden. Sechs Künstlerinnen erhielten die Aufgabe, 12 ausdrucksstarke Patches und Botschaften zu gestalten. Auf den Patches steht so was wie "Future Club Bayern", "Show Your Colors", "Ballern mit Stil" oder "Fußballgöttin".

Die Münchner Designerin Ayzit Bostan hat als Beispiel eine Fan-Jacke kreiert und zeigt, wie die Patches am Ende getragen werden können. Kleine Accessoires mit großer Wirkung. Ab dem 20. April 2023 sind die bunt-illustrierten Aufnäher als limitierte Sets erhältlich. Die Erlöse kommen wiederum den Nachwuchskickerinnen zugute. Elf Mädchenteams soll es ermöglicht werden, ihre Idole live im Stadion anzufeuern.

04. April 2023

Menschen in Deutschland essen so wenig Fleisch wie seit 30 Jahren nicht

Das Jahr 2022 verzeichnet ein Rekordtief beim Verzehr von Fleisch. Seit Beginn der Berechnungen haben Menschen in Deutschland pro Kopf nicht mehr so wenig Fleisch gegessen wie im letzten Jahr. Die Gründe liegen zum einen an den inflationsbedingt gestiegenen Preisen, aber auch an der inzwischen vielfältigen Auswahl an Ersatzprodukten.

2022 verzehrten die Menschen rund 52 Kilogramm Fleisch pro Person. Das sind rund 4,2 Kilogramm weniger als 2021. Das hat das Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft (BZL), gestützt auf vorläufige Zahlen, mitgeteilt. Damit sei der Fleischkonsum auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1989.

So aßen die Menschen im letzten Jahr in Deutschland 2,8 Kilogramm weniger Schweinefleisch, 900 Gramm weniger Rind- und Kalbfleisch sowie 400 Gramm weniger Geflügelfleisch pro Kopf.

"Die Inflation führt zu Kaufzurückhaltung und zu vermindertem Konsum", sagte Heike Harstick, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Fleischwirtschaft, der dpa. Rind-, Kalb- und Schweinefleisch war laut Statistischem Bundesamtes im Dezember 2022 rund 20 Prozent teuerer als ein Jahr zuvor, Geflügel sogar mehr als 30 Prozent. Ein weiterer Grund für den Rückgang könnte auch der Trend zu pflanzenbasierter Ernährung und damit einhergehend die wachsende Auswahl an Alternativen sein. 2021 ernährten sich laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rund zehn Prozent der deutschen Bevölkerung vegetarisch und zwei Prozent vegan.

Noch mehr Good News gefällig?

Für noch mehr gute Laune schaut doch einfach in unseren Good-News-Ticker aus März 2023.

Verwendete Quellen: dpa