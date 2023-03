"Wichtig ist, dass der BH mich in jeder Lebenslage unterstützt"

von Sina Lea Riebe Morgens frisch aus der Dusche und rein in die Unterwäsche – nichts ist da schlimmer als kratziger Stoff oder einschnürende Träger. Ein BH sollte uns Frauen unterstützen, und zwar in jeder Lebenslage, verrät Motsi Mabuse im Gespräch mit BRIGITTE.

Gerade ist Motsi Mabuse wieder voll in ihrem Element: Die neuste Staffel "Let´s Dance" hat begonnen. Sie ist eine der drei Juror:innen und immer auf den Punkt gestylt. Das gilt auch für alles, was sie unter der Kleidung trägt. Unterwäsche ist gerade für Frauen mit mehr Kurven eine große Herausforderung.

Das Wichtigste an einem guten BH ist, dass er gut sitzt

"Das Wichtigste an einem BH ist, dass er bequem ist und einen guten Halt bietet. Das ist wirklich Luxus, Ladys", sagt Motsi Mabuse im Gespräch. "Gerade bei einer großen Oberweite ist es wichtig, dass die Unterwäsche supportet. Da darf man auch mal mehr Geld für ausgeben." Die 41-jährige Tänzerin ist Testimonial für den Wäschehersteller "Anita" – die vor allem auch BHs für Frauen mit großen Cups anbieten.

Bei Motsi Mabuse finden sich im Kleiderschrank "eine Auswahl an gut sitzenden BHs. Egal, ob im Alltag, für schicke Partys oder für den Sport. Wichtig ist, dass der BH mich in jeder Lebenslage unterstützt", sagt sie.

Breite Träger, passende Cups und ein angenehmer Stoff sind wichtig

Bei einer großen Oberweite muss vor allem darauf geachtet werden, dass die Brüste optimal fixiert sind, ohne dabei ein Engegefühl zu bekommen. Die Träger sollten auf keinen Fall einschneiden. Bei großen Cups sollten die Träger daher etwas breiter sein, so sind sie stabiler und verteilen die Last, ohne zusätzlich den Rücken oder die Schulterpartie zu belasten.

Wichtig ist es ebenfalls, auf die Seitenpartie und den Rücken zu achten. Zusätzliche Metallstreben können mehr Halt geben und sorgen dafür, dass der Stoff nicht unangenehm umklappt und einschneidet. Das Wichtigste: Lass dir von einem Profi deine richtige BH-Größe ausmessen, denn die meisten Probleme entstehen, weil Frauen die falsche Größe tragen. In guten Fachgeschäften wird das angeboten.

Von dezent bis aufregend – auch für große Cups gibt es schicke Teile

"Ich selbst habe viele dezente Farben in meinem Kleiderschrank, aber je nach Anlass kann die Unterwäsche auch ein bisschen aufregender sein", so Mabuse. Ob dezente Farben oder gerne mal ein aufregendes Rot, mittlerweile gibt es auch für große Cups eine gute Auswahl an schöner Unterwäsche.

Grundsätzlich ist es von Vorteil, einen guten Mix aus bequemen BHs ohne Bügel, Bustiers und festen BHs im Schrank zu haben. So kann man wie Motsi Mabuse je nach Tagesprogramm und Stimmung wählen: "Habe ich an dem Tag viel vor und bin energiegeladen, tendiere ich zum Sport-BH mit viel Support. Ist es mein freier Tag, darf es eher leger und ultrabequem sein und bin ich auf einem Event eingeladen, lieber sexy mit Spitze."

Gut sitzende Unterwäsche kann das Selbstbewusstsein steigern

Sexy Unterwäsche ist nicht nur etwas für den:die Partner:in, sondern etwas, das einem selbst ein besseres Gefühl geben kann. Trägt man einen gut sitzenden sexy BH unter dem Business-Outfit, steigt das Selbstbewusstsein gleich an und wir fühlen uns einfach wohl in unserer Haut – perfekte Voraussetzungen für die anstehenden Meetings.

Denn gerade mit mehr Gewicht und/ oder Kurven ist es häufig nicht so leicht, selbstbewusst aufzutreten. Die gesellschaftlichen Zwänge engen uns alle ein. Auch für Motsi Mabuse ist es eine Herausforderung gewesen, sich für die Kampagne im BH ablichten zu lassen: "Es hat mich schon Überwindung gekostet, auch auf Instagram Bilder zu posten, auf denen ich nur einen BH oder Bikini trage. Aber mittlerweile fühle ich mich in meinem Körper super wohl", kommentiert sie die Bilder, die sie vom Shooting online gestellt hat.

Damit sich alle Frauen in ihren Körpern wohlfühlen, ist es wichtig, dass auch alle gesehen werden: "Es ist wichtig, dass alle Körperformen sichtbar sind, auch auf den Internetseiten der Marken. Frauen müssen sich selbst wiedererkennen können."

