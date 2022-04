News, die uns im April bewegen: Lisa Paus wird neue Bundesfamilienministerin +++ Jetzt kommt auch ein Corona-Impfstoff für Krebspatient:innen +++ Anne Spiegel gesteht Fehler bei Flutkatastrophe ein.

Was bewegt die Welt? Was bewegt die BRIGITTE-Redakteur:innen? In diesem Ticker fassen wir für euch die wichtigsten News im April zusammen.

14. April 2022

Lisa Paus wird neue Bundesfamilienministerin

Nach Angaben des "Spiegel" und ARD steht die Nachfolgerin für Anne Spiegel fest: Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Paus, wird neue Familienministerin. Sie folgt damit Anne Spiegel, die am vergangenen Montag ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Paus ist 53 Jahre alt und sitzt seit 2009 im Bundestag. Sie ist studierte Volkswirtin und hat sich bisher als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht. Dennoch hat sie intensiv am zentralen grünen Projekt der Kindergrundsicherung mitgearbeitet.

13. April 2022

Jetzt kommt auch ein Corona-Impfstoff für Krebspatient:innen

Bisher hatten es vorerkrankte Menschen in der Pandemie besonders schwer. Die verfügbaren Impfstoffe konnten Angehörigen einiger vulnerabler Gruppen nicht verabreicht werden. Denn: Sie lösen im Körper eine sogenannte humorale Immunantwort aus, also die Bildung von Antikörpern durch B-Zellen. Viele Chemotherapien und einige Immuntherapien zerstören allerdings diese B-Zellen. Das bedeutet, dass bei einigen Krebspatient:innen die Impfstoffe keine gute Wirkung zeigen.

Jetzt entwickeln Forscher:innen in Tübingen einen Impfstoff für Krebspatient:innen und Menschen mit angeborenem Immundefekt. Dieser soll vor allem eine zelluläre Immunität aufbauen, die von T-Zellen ausgelöst wird.

Das entwickelte Präparat CoVac-1 zeigte nun in einer kleinen klinischen Studie bei 93 Prozent der geimpften Proband:innen die gewünschte Wirkung: eine Aktivierung der T-Zell-Immunantwort. Das berichteten die Wissenschaftler:innen auf der Jahrestagung der US-amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft (AACR, American Association for Cancer Research) in New Orleans, so "Die Zeit". Inwieweit die 14 Patient:innen der Studie tatsächlich vor einer Infektion oder einem schweren Verlauf geschützt sind, wurde jedoch noch nicht untersucht.

11.April 2022

Familienministerin Anne Spiegel gibt Fehler beim Krisenmanagement zu und tritt zurück

Gegen 21 Uhr trat Familienministerin Anne Spiegel am Sonntag vor die Kameras. Sämtliche Beobachter:innen waren davon ausgegangen, dass sie ihren Rücktritt verkünden werde. Denn: In den vergangenen Wochen stand die Grünen-Politikerin aufgrund ihres fragwürdigen Krisenmanagements und falscher Angaben während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 stark in der Kritik. Damals war Spiegel noch Umweltministerin von Rheinland-Pfalz.

Am Montagnachmittag kommt dann die unausweichliche Meldung: Anne Spiegel stellt ihr Amt zur Verfügung.

Die Kritik: Zehn Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe mit 134 Toten reiste Spiegel mit ihrer Familie nach Frankreich in den Urlaub. Damals hat sie der "Bild" gesagt, dass sie digital an den Kabinettssitzungen teilgenommen habe – jetzt räumte sie ein, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Sie sei aber jederzeit per Telefon erreichbar gewesen und hätte ihren Urlaub sofort abgebrochen, wenn es nötig gewesen wäre.

Spiegel ist sichtlich angefasst, während sie am Sonntagabend vor der Presse steht. Sie spricht minutenlang über die sehr privaten Hintergründe ihrer Entscheidung und räumt Fehler ein. Ihre Stimme bricht immer wieder. Ihr Mann habe 2019 einen Schlaganfall erlitten, Stress müsse er vermeiden. Die Corona-Pandemie habe sichtliche Spuren bei ihren vier Kindern hinterlassen, sie hätten diese Auszeit dringend gebraucht. Außerdem habe sie zu viele Ämter angenommen – Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz, die Leitung des Familienministeriums und geschäftsführend des Umweltministeriums.

7. April 2022

In Deutschland wird es vorerst keine Impfpflicht geben

Die Impfpflicht in jeglicher Art ist vom Tisch. Es wird in Deutschland in absehbarer Zeit weder eine allgemeine Impfpflicht geben noch eine ab 60 Jahren. Dieser Gesetzesentwurf sowie ein Antrag der Unionsfraktion für ein Stufenmodell verfehlten die erforderliche Mehrheit im Bundestag. Die beiden Anträge zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht scheiterten ebenfalls.

Über Twitter äußerte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach enttäuscht über die Abstimmungsergebnisse: "Es ist eine sehr wichtige Entscheidung, denn jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden."

6. April 2022

Karl Lauterbach: "Hier habe ich einen Fehler gemacht"

Erst angekündigt und jetzt wieder zurückgerudert: Die freiwillige Insolation von Corona-Infizierten ab 1. Mai 2022 wird doch nicht kommen, so Karl Lauterbach am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Stattdessen soll die Quarantänezeit auf fünf Tage verkürzt werden.

Nach Beratungen von Bund und Ländern hatte Lauterbach zu Beginn der Woche mitgeteilt, dass sich Infizierte und enge Kontaktpersonen freiwillig für mindestens fünf Tage isolieren sollen. Es würde nur noch eine "dringende Empfehlung" ausgesprochen. Eine konkrete Anordnung des Gesundheitsamtes sollte entfallen.

"Die Gesundheitsämter sind bei der hohen Fallzahl schlicht überlastet. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir die Isolation und die Quarantäne nicht mehr durch das Gesundheitsamt anordnen, sondern der Eigenverantwortung überlassen", sagte Lauterbach bei Lanz.

Er glaube zwar weiterhin, dass es die Gesundheitsämter entlasten würde, andererseits sei der "symbolische Schaden" durch die nicht mehr verpflichtende Isolation "verheerend". "Diesen Punkt werde ich wieder einkassieren", so Lauterbach. Über Twitter bekräftigte er seine Aussage noch einmal und fügte hinzu: "Hier habe ich einen Fehler gemacht".

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch teilte Lauterbach offiziell mit, dass die Isolation von infizierten Personen weiterhin vom Gesundheitsamt angeordnet werde – die Isolationszeit wird auf fünf Tage verkürzt. Die Quarantäne von Kontaktpersonen soll hingegen eigenverantwortlich durchgeführt werden, so könnten die Gesundheitsämter zumindest etwas entlastet werden.

5. April 2022

Ab dem 1. Mai sollen sich Corona-Infizierte freiwillig absondern

In vielen Bundesländern kann bereits jetzt wieder ohne Maske eingekauft werden – trotz noch immer sehr hohen Infektionszahlen. Innerhalb eines Tages kamen deutschlandweit 180.397 Infektionen hinzu, so das Robert Koch-Institut. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.394 (Stand: 5. April 2022).

Ab dem 1. Mai soll es nun weitere Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen geben. Wer sich infiziert, dem wird nur noch die "dringende Empfehlung" ausgesprochen, sich für mindestens fünf Tage freiwillig zu isolieren – die gleiche Empfehlung gilt auch für Angehörige und Kontaktpersonen. Darauf verständigten sich jetzt die Gesundheitsminister:innen von Bund und Ländern, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitteilte. Das bedeutet, dass das Gesundheitsamt eine Isolierung beziehungsweise eine Quarantäne nicht mehr anordnen kann.

Eine dauerhafte Umsetzung der aktuell geltenden Regel sei nicht notwendig, so Lauterbach. Hintergrund der Lockerungen ist die aktuelle Omikron-Welle mit vielen, aber eher leicht verlaufenden Infektionen. Die neue Regelung soll dem massenhaften Personalausfall entgegenwirken.

Strengere Regeln sollen jedoch für Mitarbeiter:innen im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten gelten. Hier soll das Gesundheitsamt weiterhin ein Tätigkeitsverbot anordnen können. Voraussetzung für die Wiederaufnahme sind laut Vorlage deutliche Verbesserungen der Krankheitssymptome sowie ein negatives Ergebnis per Schnell- oder PCR-Test – frühestens an Tag fünf.

4. April 2022

Impfpflicht ab 18 Jahren gescheitert – Ampelparteien legen Kompromiss vor

Die Corona-Impfpflicht für alle über 18 Jahren ist erst einmal gescheitert. Das Vorhaben hatte im Bundestag keine Mehrheit gefunden und wurde von den parlamentarischen Befürworter:innen mangels Erfolgsaussichten auf Eis gelegt, so die Initiator:innen des Bundesantrags.

Stattdessen gibt es einen Kompromissvorschlag: eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren, heißt es von dem Grünen-Abgeordneten Till Steffen, so "Die Zeit". Alle Bürger:innen zwischen 18 und 49 Jahren sollten sich einer verpflichtenden Impfberatung unterziehen. Zudem sei es wichtig, dass ein Impfregister angelegt werde, so Steffen weiter.

Der Kompromissvorschlag wird von einer Gruppe Abgeordneter aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vorgelegt. Die Antragsteller:innen halten die Möglichkeit, die Impfpflicht bei Bedarf auf alle Erwachsenen auszuweiten, offen.

