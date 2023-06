Nachhaltig leben – das erscheint vielen öde. Leider hat vieles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, noch immer ein verstaubtes Image. Es klingt vor allem nach Verzicht, Einschränkungen, Unbequemlichkeit.

Ganz ehrlich: Diese Denkweise ist aber ganz schön altmodisch. Das merkt man spätestens, wenn man sich mal in seinem eigenen Haushalt umschaut. Denn mittlerweile sind viele Dinge, die ein nachhaltiges Leben ausmachen, bereits still und heimlich in unseren Alltag eingezogen. Und die sind gar nicht staubig, sondern sogar ziemlich liebenswert. Wetten, dass du einige davon nicht mehr missen willst?

Ich habe mich umgeschaut, was es mir im Alltag leichter macht, nachhaltig zu leben. Und festgestellt, dass mir die meisten dieser Dinge und Gewohnheiten sogar ziemlich gute Laune machen! Das liegt nicht nur am fehlenden schlechten Gewissen, sondern auch, weil sie Spaß machen. Ja, wirklich!

Ja, nachhaltig leben kann Spaß machen!

Nachhaltig zu leben, heißt für mich schon, sich bewusster mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Das gefällt mir. Denn plötzlich weiß ich regionale Produkte viel mehr zu schätzen und freue mich wie eine stolze Mama, wenn aus den Lauchzwiebeln auf meinem Balkon tatsächlich das erste Grün sprießt. Denn auch das kann ein nachhaltiges Leben bedeuten: Ich habe gelernt, dass der Strunk von Frühlingszwiebeln gar nicht im Müll, sondern vielmehr im Blumentopf landen muss. Dort wächst sie ganz einfach nach. Und tada – nach kurzer Zeit kann man tatsächlich wieder eine frische Zwiebel ernten!

Mittlerweile sind so eine ganze Menge Dinge und Gewohnheiten in meinem Leben eingezogen, die es ein Stück weit nachhaltiger machen. Und das ohne großen Verzicht oder unangenehme Einschränkungen. Wie das geht? Klick dich einfach durch die Fotostrecke, um dir ein wenig Inspiration zu holen. Vielleicht macht dir der eine oder andere Part am nachhaltigen Leben ja auch Spaß!