von Pia Klaus

Das aktuelle Update des Messenger-Dienstes WhatsApp bringt Veränderungen für Sticker-Liebhaber und Nutzer:innen, die die App am PC oder Laptop nutzen.

Beim ehemaligen Facebook-Konzern hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen einiges getan. Gründer Mark Zuckerberg machte am 28. Oktober öffentlich, dass der Mutterkonzern Facebook von nun an "Meta" heißen wird. Aber auch die Familienmitglieder des Unternehmens, also Instagram, WhatsApp und Co., scheinen sich stetig weiter zu entwicklen. Im November gibt es nun ein Update für den Messenger-Dienst WhatsApp, das durch drei neue Funktionen heraussticht.

Neue WhatsApp-Funktionen: Diese Dinge sind von jetzt an möglich

Am 1. November gab WhatsApp auf Twitter bekannt, welche Neuerungen von nun die Nutzung des Dienstes vereinfachen würden. Dabei wirken sich die nicht nur auf die mobilen Nutzer am Smartphone aus, sondern beziehen sich auch auf die Web-Version der App. Es ist also für jeden etwas dabei! Welche neue Funktionen durch das Update verfügbar sind, erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: energy.de, twitter.com