Neues Konzept Diese große Änderung plant Aldi für seine Kunden

Das Traditionsunternehmen Aldi besteht seit mehr als 60 Jahren und hat seitdem selten etwas grundlegend verändert. Dieses Jahr soll das aber in den Aldi-Nord-Filialen passieren.

Meine Oma lief früher immer mit ihrem kleinen Zettel durch die Aldi-Filiale bei ihr um die Ecke. Alles war der Reihe nach so aufgeschrieben, wie es auch im Laden zu finden war. Denn seit Jahrzehnten kannte sie das Layout des Supermarkts. Nach den Bananen wurde an dieser Stelle das Papier eingerissen, um zu zeigen, dass diese nun im Einkaufswagen gelandet waren, nach den Kartoffeln entstand ein weiterer Riss – und so gingen wir Stück für Stück durch den Laden und fanden uns hervorragend zurecht, ohne uns ein einziges Mal wieder in die andere Richtung gehen zu müssen. Denn für viele ist Aldi vor allem eins: konsistent. Doch das könnte sich zumindest bei Aldi Nord nun ändern.

Aldi Nord will sein Konzept umstellen

Das komplette ALDI Nord Filialnetz mit seinen mehr als 2.200 Filialen in Ost-, West- und Norddeutschland soll im Jahr 2023 angepasst werden, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Einige Standorte haben das neue Layout bereits. Die grundlegende Veränderung: Obst und andere frische Produkte wandern nach vorne.

Im alten Aufbau sind Obst und Gemüse meist im hinteren Bereich zu finden. "Der Einkauf ist mit unserem aktuellsten Storelayout für unsere Kund:innen noch einfacher und intuitiver", erklärt eine Sprecherin von Aldi auf Anfrage von hna.de von IPPEN.MEDIA. Bislang war das Erste, was Kund:innen sahen, nämlich die Frühstücksecke mit Brot, Müsli, Kaffee oder auch Honig. Diese Produkte sollen nun nicht mehr das Erste sein, was Kund:innen sehen. Das ehemalige Konzept sei nicht mehr zeitgemäß, so die Pressesprecherin. Stattdessen werde man eine "Frische-Insel" schaffen.

Die Änderung steht schon länger fest

Bereits im Herbst 2022 bestätigte die Aldi-Nord-Sprecherin Serra Schlesinger gegenüber Business Insider, dass "das 'Store Layout 2.0 DE' nun in allen deutschen ALDI Nord Märkten" umgesetzt werden solle. Im Laufe des Jahres 2023 würden alle Filialen umgebaut werden. Damit bricht Aldi mit einer jahrelangen Tradition, die auch mit dem heutigen Zeitgeist zu tun hat. Denn viele Kund:innen würden ihren Einkauf inzwischen an den frischen Lebensmitteln orientieren.

Man wolle "Frischediscounter Nummer 1" werden, so Schlesinger. Mit der Umstellung im Eingangsbereich passt sich das Ladenkonzept anderen Discountern wie REWE oder Lidl an, die bereits längere Zeit Obst und Gemüse am Eingang positionieren. Die Aldi-Nord-Filialen sollen durch neue Regalanordnungen außerdem geräumiger werden und ebenfalls Prozesse für Mitarbeiter:innen verbessern.

Verwendete Quellen: hna.de, businessinsider.de, aldi-nord.de