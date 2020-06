Frauen zeigen deutlich, wie schlimm sie ständig belästigt werden

Es ist so ermüdend: Immer und immer weisen Frauen darauf hin, wie unerträglich viel Sexismus und handfeste Belästigung ihr Leben lang Teil ihres Alltags ist. Als Reaktion kommt von den Männern meist entweder ein erstauntes "Huch, echt?", oder ein wütendes "ABER WIR SIND NICHT ALLE SO, STELL DICH NICHT SO AN". Trotzdem ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, was da immer noch so falsch läuft, und bei Übergriffen nicht wegzusehen.

"Finger Down Challenge" - Übergriffe anschaulich gemacht

Auch die "Finger Down Challenge" auf TikTok möchte stärker ins Bewusstsein rücken, wie selbstverständlich sexuelle Übergriffe für viele Frauen sind, und selbst Teenager nicht davor geschont werden. Im Video seht ihr, wie die Challenge funktioniert und warum sie so großen Erfolg hat.









Vewerndete Quelle: RTL.de