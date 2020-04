Norbert Blüm: So trauern Weggefährten um den Ausnahmepolitiker

Norbert Blüm ist tot. Der ehemalige Arbeitsminister verstarb im Alter von 84 Jahren. Gesundheitlich angeschlagen war er schon länger; eine Blutvergiftung im Jahre 2019 sorgte für eine Lähmung an Armen und Beinen, die sein Leben schwer beeinträchtigte. Blüm war von 1982 bis 1998 Arbeits- und Sozialminister und startete in den 16 Jahren viele Reformen wie etwa die Einführung der Pflegeversicherung. Auch nach seiner politischen Karriere blieb Blüm eine streitbare Persönlichkeit, die oft auch Kritik an seiner eigenen Partei CDU übte. "Politik ist Kampf", sagte er einst. "Wer auf Harmoniesuche ist, der muss sich einen anderen Beruf suchen. Der muss in den Gesangverein gehen, was auch schön ist. Aber wer etwas verändern will, der kann es nicht allen recht machen."