Papst Franziskus: Wütender Schlag für aufdringlichen Fan

Papst Franziskus ist ein Reformer, der die Katholische Kirche in vielen Punkten erneuern und modernisieren möchte. Daher ist es ihm auch wichtig, den Kontakt zu den Gläubigen zu suchen, und auch direkt in die Menschenmenge zu gehen, wenn es möglich ist. Doch am Silvesterabend führte das zu einer kuriosen Situation: Eine Frau in der Menschenmasse ergriff spontan seinen Arm und wollte den Papst nicht mehr freigeben. Eine leicht genervte Reaktion von Papst Franziskus wurde in Sekundenschnelle zu handfester Wut, als er sich mit mehreren Schlägen regelrecht freiprügeln musste. Für einen Papst eigentlich eine undenkbare Handlung - und Franziskus entschuldige sich kurz darauf für seinen Wutausbruch. Im Video könnt ihr sehen, wie er in der Situation die Beherrschung verliert.