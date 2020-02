Wie ein Wunder: Baby lebendig aus Schlammlawine geborgen

Es war ein Hoffnungsschimmer in einem ansonsten trostlosen Szenario. Ein Baby hat den Abgang einer Schlammlawine im kolumbianischen Piedecuesta überlebt. Ein Mann bringt den neun Monate alten Jungen in Sicherheit. Die Lawine hatte am Mittwoch mehrere Häuser in dem ländlichen Gebiet des Landes zerstört. Nach Angaben der Behörden konnten Retter noch zwei weitere Menschen lebend bergen. "Das Haus wurde mitgerissen und Container auch. Die Straße geht ja eigentlich von hier nach dort, jetzt liegt alles begraben", so dieser Anwohner. Für fünf Menschen aber kam jede Hilfe zu spät. Zwölf weitere wurden zunächst noch vermisst. Heftige Regenfälle hatten zwei Flüsse anschwellen lassen, was zu der Schlammlawine führte.