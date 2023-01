Nadya Suleman alias die weltweit bekannte "Octomom" darf sich über einen weiteren Meilenstein im Leben ihrer Achtlinge freuen: Die Kinder haben ihren 14. Geburtstag gefeiert.

2009 sollte sich das Leben von Nadya Suleman, 47, von Grund auf ändern: Die US-Amerikanerin war die erste Frau weltweit, die Achtlinge zur Welt brachte. Zu dieser Zeit hatte Suleman, die seitdem unter dem Namen "Octomom" internationale Bekanntheit genießt, bereits sechs Kinder. Nun feiern ihre Achtlinge schon ihren 14. Geburtstag. Ein guter Anlass, erneut einen Blick in das Leben der Großfamilie zu werfen.

Nadya Sulemans Achtlinge feiern Geburtstag

Fotos, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen die Achtlinge –Nariyah, Isaiah, Maliyah, Jeremiah, Noah, Josiah, Jonah und Makai – bei einem Ausflug anlässlich ihres Ehrentags. Die 47-jährige Alleinerziehende schenkte ihren Kindern ein Go-Kart-Rennen bei "K1 Speed", anschließend ging es zum Pizza essen in Orange County, Kalifornien.

"Ihr entwickelt euch alle zu den freundlichsten, bescheidensten, dankbarsten und liebevollsten Menschen, die ich je gekannt habe", sagte Suleman im vergangenen Jahr anlässlich des 13. Geburtstages ihrer Sprösslinge. Eine Haltung, die sie auch heute noch vertreten wird: Auf den neuen Familienfotos wird deutlich, wie sehr die Großfamilie zusammenhält. "Jeder von euch besitzt seltene und einzigartige Eigenschaften und ist anders als jedes andere Kind in eurem Alter, insbesondere in unserer heutigen Gesellschaft. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin, eure Mutter zu sein. Ihr alle habt mein Leben ungemein gesegnet, und ich danke Gott täglich dafür, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, mich um euch zu kümmern, euer Leben zu gestalten und euch alle zu beeinflussen", fügte die "Octomom" 2022 hinzu.

"Octomom" hat nie geplant, so viele Kinder zu bekommen

Nadya Suleman zieht ihre insgesamt 14 Kinder (allesamt durch eine künstliche Befruchtung gezeugt) ohne Partner in einem Haus mit drei Schlafzimmern in Orange Country auf. Dass sie einmal Mutter von 14 Kindern sein wird, war nicht beabsichtigt, wie sie in der Vergangenheit bereits mehrfach erzählt hat. Sie habe nie geplant, so viele Kinder zu bekommen, und sei von ihrem Arzt "in die Irre geführt" worden. Der "New York Times" gestand sie im Dezember 2018, dass dieser sie während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2008 glauben ließ, sie würde nur Zwillinge bekommen. Am Ende hatte sie acht Kinder.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.