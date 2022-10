BRIGITTE trifft Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, auf der Frankfurter Buchmesse zum großen LIVE-Interview. Ihre wichtigsten Aussagen lest ihr hier im Live-Ticker.

Anders als in der vergangenen Woche angekündigt, nimmt Olena Selenska, 44, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, persönlich und nicht virtuell an der Veranstaltung BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse am 22. Oktober teil. Die First Lady der Ukraine stellt sich vor Ort den Fragen des Publikums und der BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen. Das Gespräch könnt ihr hier im Live-Stream verfolgen www.brigitte.de/live

Olena Selenska im BRIGITTE-LIVE-Interview: Die wichtigsten Aussagen

Unter großem Beifall betritt Selenska die Bühne. Auf Nachfrage von BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber, wie es ihr gehe, sagt sie "zuversichtlich", aber auch: "Es ist schwer das Land zu verlassen, das sich im Krieg befindet. Ich bin froh, die Unterstützung der Menschen zu spüren, das gibt uns die Kraft, weiterhin zu kämpfen." Ihre Mission auf der Buchmesse sei, ukrainische Verleger zu unterstützen. "Von Kindheit an ist das Buch für mich etwas ganz besonderes. Bücher sind eine Möglichkeit, in eine andere Welt zu flüchten. Wir leben jetzt in einer anderen Welt. Man möchte sich ablenken. Ablenken von diesen Gräueltaten. Aber das Buch hilft nicht immer."

Barrierefreiheit ist eines ihrer Hauptprojekte, dazu hat sie ein Handbuch initiiert und gefördert, das sie hier auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt. "Barrierefreiheit ist für mich Gerechtigkeit“ Es sei kein Projekt, keine Tätigkeit, sondern eine Philosophie. Es gehe um eine Gesellschaft, in der sich alle wohlfühlen.

"Der Krieg verletzt unsere Menschen jeden Tag. Nicht nur Soldaten, auch Zivilisten. Heute wird hier eine Bombe geworfen, morgen wird die Straße wieder aufgebaut". Und mit dem Wiederaufbau soll auch direkt die Barrierefreiheit mitgedacht werden. "Dieser Krieg schafft neue Barrieren für uns und die versuchen wir zu beseitigen“.

Selenska über das umstrittene Vogue-Cover

Selenska spricht auch über ihr Vogue-Cover, das sehr polarisiert hat: "Ich war mir dessen bewusst und habe die Pro und Kontras abgewogen. Annie Leibovitz ist eine legendäre Persönlichkeit, Vogue ist eine Zeitschrift, die ein Millionenpublikum hat. Ein Publikum, das sich vielleicht nicht so für den Krieg interessiert. Deshalb musste ich diese Möglichkeit nutzen. Dieser Krieg ist auch mein Schmerz, daher habe ich auch das Recht, das zu zeigen." Selenska hat schließlich mit ihrem Ehemann über das Cover gesprochen und gemeinsam entschieden, das Projekt umzusetzen.

Die Rolle der First Lady

Auf die Frage, ob sie eine Powerfrau ist, sagt sie: "Ich denke nicht, dass ich so eine Powerfrau bin, es gibt Ereignisse, die sowas in einem hervorrufen. Ich bin nicht nur die Frau des ukrainischen Präsidenten. Ich bin auch die Tochter meiner Eltern und mache mir Gedanken um sie. Ich bin Mutter und mache mir Gedanken um meine Kinder“. Haben die Kinder Angst um ihren Vater? Selenska erklärt: „Sie sagen es nicht laut aber sie fühlen es. Das ist für mich ein Dilemma. Soll ich mit ihnen darüber sprechen? Ich habe auch Angst zu hören, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Wir sprechen mit ihnen wie mit Erwachsenen über den Krieg, sie verfolgen die Nachrichten auch. Sie glauben an den Sieg und sie warten auf den Sieg.“

Die Kinder gewöhnen sich laut Selenska leichter an diese Situationen. Dazu hat sie eine traurige Anekdote „Vor zwei Wochen hat Russland angefangen, massenhaft Raketenangriffe abzufeuern. Ein Ziel davon war ein Kinderspielplatz, auf dem ich früher auch mit meinen Kindern war. Glücklicherweise war das um 8 Uhr morgens und keine Kinder waren auf dem Spielplatz. Einige Tage später haben Kinder auf diesem Sand gespielt, wie eine riesige Sandkiste. Als das Loch wieder zugeschüttet wurde waren die Kinder traurig, weil der viele Sand weg war“

Selenska wird gefragt, ob Frauen, den Krieg anders erleben. Sie erklärt: „Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass unsere Frauen den Krieg auf eine andere Weise wahrnehmen. Es ist unser aller Krieg. Es ist nicht so, dass Männer kämpfen und Frauen zuhause sind. Wir haben auch tausende Frauen, die in der Armee für ihr Land kämpfen. Für uns alle ist dieser Krieg eine Tragödie“