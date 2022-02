Die Ukrainerin Olga Henrikssonn (40) stammt aus Kiew. Wie geht es ihr und ihrer Familie angesichts der russischen Aggressionen in der Ukraine?

BRIGITTE: Wie fühlen Sie sich heute?

Olga Henrikssonn: Russlands Angriff auf die Ukraine löst eine Reihe unterschiedlicher und komplexer Gefühle in mir aus, aber die stärksten Gefühle sind Wut und die Angst um die Zukunft. Was Putin macht, ist sehr falsch, sehr grausam und vor allem sehr unfair. Meine Familie und meine Freunde in der Ukraine teilen diese Gefühle.

Hatten Sie solch eine Entwicklung erwartet oder wurden Sie von Russlands Vorgehen überrascht?

Leider bin ich nicht sehr überrascht. Der Krieg in der Ukraine findet seit acht Jahren statt, er wurde in den letzten Wochen nur intensiver. Tief drinnen haben viele Menschen in der Ukraine damit gerechnet, dass es früher oder später zu einer Eskalation kommen würde. Doch wie viele andere hatte ich gehofft, dass die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine für Putin nur ein Mittel sind, um den Westen zu erpressen, damit dieser seine Forderungen erfüllt.

Was, glauben Sie, ist Putins Ziel?

Ich fürchte, dass es Putins Ziel ist, die Ukraine vollkommen zu eliminieren - vorausgesetzt, er hat die Macht und die militärischen Mittel dazu. Ich glaube aber, ein realistischeres Ziel ist es, Teile der Ukraine zu annektieren: den Osten und den Süden. Putin hofft, dass die Ukraine keine Möglichkeit bekommt, der Nato beizutreten. Er möchte, dass die Ukraine zumindest sein treuer Verbündeter wird, so wie Belarus. Aber die Menschen in der Ukraine werden diese Hoffnung nie erfüllen.

Was sind momentan Ihre größten Sorgen?

Ich mache mir um vieles Sorgen. Vor allem habe ich Angst, dass dieser Krieg Jahre dauern könnte, unschuldige Menschen töten, Armut hervorrufen und Städte zerstören wird. Ich habe Angst um meine Eltern und um meine Verwandten und Freunde, die in der Ukraine leben. Ich habe auch Angst, dass dieser Konflikt ganz Europa und die Welt destabilisieren könnte.

Wie geht es Ihren Eltern?

Meine Eltern wohnen momentan bei uns. Wegen des russischen Aufmarschs an der Grenze sind sie Mitte Februar zu uns nach Turku gekommen. Sie wollten bis mindestens Ende März bei uns bleiben, wir hatten gehofft, dass bis dahin etwas Klarheit herrscht. Doch wie wir erleben müssen, ist Russland unberechenbar. Sie sind sehr aufgebracht und haben Angst. Sie lieben ihr Land und ihre Stadt Kiew und möchten in eine intakte Stadt zurückkehren.

Was erhoffen Sie sich von der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschland?

Die Lage ist sehr komplex und ich weiß zu wenig, um konkrete Forderungen an den Westen stellen zu können. Aber ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft gut überlegt handelt, um die Situation zu deeskalieren. Und ich glaube, es war eine sehr gute Idee von Deutschland, die Zertifizierung von Nord Stream 2 zu stoppen.

Was erwarten Sie von der Zukunft?

In dieser Situation ist es sehr schwer, die Zukunft zu planen, und das bringt mich sehr auf. Doch ich hoffe, dass die Ukraine mit ihren Partnern im Westen einen Weg findet, um den ganz großen Krieg zu verhindern.