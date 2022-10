News im Oktober, die uns bewegen: Vorsicht! Neue Bank-Betrugsmasche im Umlauf +++ Hoher Fleischkonsum gefährdet Lebensmittelversorgung +++ Satzungsleistungen für Homöopathie auf dem Prüfstand

13. Oktober 2022

Vorsicht! Neue Betrugsmasche im Umlauf

Und wieder ist eine neue Betrugsmasche im Umlauf. Die Rostocker Polizei warnt vor SMS-Betrug, bei der den Opfern eine Nachricht geschickt wird, in der sie aufgefordert werden, den Sicherheitsmechanismus für das Online-Banking zu aktualisieren. Der Link in der SMS führt allerdings zu einer Fake-Seite – die leider täuschend echt wirkt. Dort sollen die Zugangsdaten für das Banking eingegeben werden. Würden die mittels der pushTAN bestätigt, hätten die Kriminellen freies Spiel.

Nach Angaben der Polizei und der Ostsee Sparkasse (OSPA) sind in der Region Rostock in den vergangenen Tagen mindestens ein Dutzend Menschen auf diese Masche hereingefallen. Der bisher ermittelte Gesamtschaden betrage mehrere Zehntausend Euro. Die OSPA rät, niemals persönliche Daten und vor allem keine TAN-Codes herauszugeben. Mitarbeiter:innen einer Bank würden Kund:innen niemals per SMS kontaktieren. Wer sich nicht sicher ist, sollte bei seiner Hausbank anrufen und fragen, ob diese Nachricht seriös ist.

Wenn ihr diese SMS bekommt, dann bitte nicht auf den Link klicken. © Polizeidirektion Rostock

10. Oktober 2022

Hoher Fleischkonsum gefährdet Lebensmittelversorgung

Eine Studie der internationalen Unternehmensberatung PwC Strategy fordert eine drastische Umstellung der Essgewohnheiten und der Nahrungsmittelproduktion. Insbesondere der hohe Fleischkonsum gefährde die künftige Lebensmittelversorgung weltweit. Laut der Studie ist die globale Nahrungsmittelproduktion verantwortlich für zwei Drittel des Frischwasserverbrauchs, für drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern und für ein Viertel aller Treibhausgas-Emissionen.

Eine zentrale Rolle spielt laut den Studienautor:innen der weltweit hohe Fleischkonsum. Rund 80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen würden derzeit direkt oder indirekt für die Fleischproduktion verwendet – trotz der großen Fläche werde damit aber nur rund elf Prozent des weltweiten Kalorienbedarfs gedeckt. Daher ist nicht nur eine Umstellung der Produktion vonnöten, sondern auch eine Veränderung der Essgewohnheiten. Einen noch größeren Effekt als der Verzicht auf Rind und Huhn – zwei der größten Treiber – würde eine Umstellung auf vegetarische oder vegane Ernährung mit sich bringen.

7. Oktober 2022

Lauterbach stellt Finanzierung von Homöopathie auf den Prüfstand

Homöopathie ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird von vielen als Alternative zur klassischen Medizin gesehen. Einige Krankenkassen haben sich dazu entschlossen, die Kosten für Behandlungen teilweise oder komplett zu tragen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen jetzt auf den Prüfstand stellen: "Obwohl die Homöopathie vom Ausgabenvolumen nicht bedeutsam ist, hat sie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". "Daher werden wir prüfen, ob die Homöopathie als Satzungsleistung gestrichen werden kann."

Mit den Satzungsleistungen bleibt den Krankenkassen ein gewisser Spielraum, zusätzlich zu den festgeschriebenen Leistungen weitere zu gewähren. Darunter fallen auch homöopathische Behandlungen und Arzneimittel, die meist aus pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Substanzen bestehen. Die Stoffe sind extrem verdünnt und werden unter anderem in Form von Globuli oder kleinen Tabletten verabreicht. In der Wissenschaft herrscht Konsens darüber, dass diese Arzneimittel lediglich einen Placebo-Effekt hervorrufen, darüber hinaus jedoch keine weitere Wirkung zeigen.

