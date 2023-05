Prinz William: Versteckter Seitenhieb gegen Prinz Harry beim Krönungskonzert?

Bei seinem Auftritt beim Krönungskonzert am Sonntagabend überraschte Prinz William mit einem Spruch, der gegen seinen Bruder Prinz Harry gerichtet war.

Neben Katy Perry, 38, Lionel Richie, 73, und Take That sorgte auch der Auftritt von Prinz William, 40, beim großen Konzert am Sonntagabend, 7. Mai 2023, zu Ehren von König Charles', 74, und Königin Camillas, 75, Krönung für Begeisterung. Der Thronfolger zeigte sich gewohnt eloquent und charmant in seiner Rede, überraschte jedoch auch mit einem Spruch auf Kosten seines jüngeren Bruders Prinz Harry, 38.

Prinz William: Eine emotionale Rede für seinen Vater

Das zumindest meinen Royal-Fans aus den Worten des 40-Jährigen herausgehört zu haben. In seiner herzlichen Ansprache an die Zuschauer:innen im Publikum sowie vor den Fernsehern sprach er liebevoll über Queen Elizabeth, †96, die "auf uns aufpasst" und eine "stolze Mutter" wäre, und dankte seinem "Pa" für sein Engagement. "So großartig die Feierlichkeiten auch sein mögen, im Zentrum des Pomps steht eine einfache Botschaft – der Dienst", stimmte er ernstere Töne an.

Twitter-User:innen sind sich sicher, dass sich hinter Williams Worten ein Seitenhieb gegen Prinz Harry versteckt. "Dienst, Harry. Hast du das gehört? Kein Freifahrtschein", schreibt ein Zuschauer auf der Plattform. "Dienst. Etwas, das Harry nicht versteht", merkt ein anderer an. "'Dienst...''Dienen...' 'gedient...' Ich frage mich, auf wen das eine Anspielung war", so ein weiterer Twitter-Nutzer.

Eine Anspielung auf Prinz Harry?

Der Grund für die Annahme, dass William damit auf seinen entfremdeten Bruder anspielte, liegt in dem Statement, dass er und Herzogin Meghan, 41, zu ihrem Rücktritt als Senior Royals veröffentlicht hatten. Darin hieß es: "Nach Gesprächen mit dem Herzog hat die Queen schriftlich bestätigt, dass es nicht möglich ist, mit den Verantwortlichkeiten und Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst einhergehen, fortzufahren, wenn man sich von der Arbeit in der königlichen Familie zurückzieht."

Das Königshaus wiederum konterte mit einer eigenen Erklärung, in der es hieß: "Wir alle können ein Leben im Dienst führen. Dienst ist universell." Die Erklärung der Sussexes löste damals eine Kontroverse aus, da viele Menschen vermuteten, dass sie nun mehr kommerzielle Arbeit und weniger für Wohltätigkeitsorganisationen leisten würden, um sich selbst finanziell abzusichern.

Der Herzog von Sussex hatte anlässlich der Krönung lediglich eine kurze Stippvisite in seiner Heimat hingelegt. Während der Zeremonie in der Westminster Abbey hatte er drei Reihen hinter seinem großen Bruder und neben seinen Cousinen Prinzessin Eugenie, 33, und Prinzessin Beatrice, 34, Platz genommen. Direkt nach der Krönung ging es für den 38-Jährigen zum Flughafen und zurück zu seiner Familie in Montecito, Kalifornien. Immerhin feierte Sohn Prinz Archie am selben Tag seinen vierten Geburtstag.

Verwendete Quellen: mirror.co.uk, twitter.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.