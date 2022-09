Queen Elizabeth ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Dies gab die Royal Family in einer offiziellen Stellungnahme bekannt.

Was lange befürchtet wurde, ist eingetreten: Queen Elizabeth ist tot. Am 8. September 2022 ist Queen Elizabeth im Alter von 96 Jahren verstorben, wie der Buckingham Palast mitteilt. Die ganze Welt trauert um eine Frau, die über 70 Jahre lang in Großbritannien das Zepter in der Hand hielt und die ganze Welt bewegte.

Queen Elizabeth: Eine Amtszeit, die einzigartig war

Im Alter von nur 25 Jahren folgte Elizabeth einst ihrem im Februar 1952 verstorbenen Vater König Georg VI. auf den Thron. Zu diesem Zeitpunkt war Elizabeth erst fünf Jahre lang mit ihrem Ehemann Prinz Philip verheiratet und genoss mit ihm, dem dreijährigen Prinz Charles und der einjährigen Anne ein vergleichsweise unbehelligtes Familienleben im Schatten der Monarchie. Mit ihrer Krönung im Juni 1953 begann eine beeindruckende Lebensreise im Dienste der britischen Krone, die nun ein Ende gefunden hat.

Verwendete Quelle: GALA.de