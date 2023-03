Abends ein Stück Schokolade auf der Couch oder für neue Energie nach dem Mittagstief – an der braunen Süßigkeit kommen nur die wenigsten vorbei. Bei dieser Marke sollten vor allem Allergiker:innen jetzt aber aufpassen.

Aktuell sollten Kund:innen aufpassen, die beim Einkauf gerne zu der Marke "Daim" greifen. Ein Produkt kann für Allergiker:innen jetzt zu einer Gefahr werden. Das Problem: die Verpackung führt zu Missverständnissen.

Für Allergiker:innen ist es allerdings besonders wichtig zu wissen, was genau in den Nahrungsmitteln enthalten ist, die sie kaufen. Auch Spuren von Nüssen, Milch, Ei und Co. können schwere Symptome auslösen.

"Daim"-Riegel aus Zweierpackung wird zurückgerufen

Der Hersteller von "Daim" ist die Distributor Genuport Trade GmbH. In ihrem Rückruf teilen sie mit, dass die Schokolade "keine deutsche Kennzeichnung“ auf der Verpackung hat. Für viele ist daher nicht ersichtlich, welche Inhaltsstoffe und möglichen Allergene in dem Produkt stecken. Um welche Allergene es sich dabei handelt, verrät der Hersteller nicht.

Zum Glück seien jedoch nicht alle "Daim"-Produkte betroffen. Zurückgerufen wird nur der Riegel von "Daim" in der Zweierpackung mit einem Gewicht von 56 Gramm. Der sogenannte EAN-Code lautet: 7310511257507, diese Nummer ist für gewöhnlich unter dem Barcode zu finden. Betroffen sind die Riegel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11. November 2023 und der Chargennummer: OUV2030223.

Verbraucher:innen können "Daim"-Riegel zurückgeben

Das Unternehmen Distributor Genuport Trade GmbH weist darauf hin, dass andere Produkte und Riegel nicht von dem Rückruf betroffen sind.

Verbraucher:innen, die das Produkt bereits gekauft haben und sich unsicher sind, ob sie es vertragen, haben jetzt unterschiedliche Optionen. Die erste und vielleicht einfachste ist es, die Schokolade in den Handelsladen zurückzubringen, wo man sie gekauft hat – der Kaufpreis wird einem erstattet.

Alternativ können die Produkte auch direkt an das Unternehmen dzurückgesendet werden. Dafür sollen Kund:innen folgende Angaben verwenden: Genuport Trade GmbH, Gutenbergring 60, Qualität, 22848 Norderstedt. Anders als bei der Rückgabe im Handel erhalten Verbraucher:innen hier jedoch nur ein Ersatzprodukt und keine Rückerstattung des Kaufpreises.

Für weitere Informationen können Betroffene sich an den Hersteller unter der E-Mail-Adresse info@genuport.de oder telefonisch unter der Nummer +49 40-52841-01 wenden.

Verwendete Quelle: produktwarnung.eu, ruhr24.de