Bei Groß und Klein sind knusprige Brezeln ein beliebter Snack. Der Hersteller der Marke "funny-frisch" teilte jetzt mit, dass eine Charge seines Produktes verunreinigt wurde. Wir verraten, was Verbraucher:innen wissen müssen.

Ob Kinder beim Spielen, Erwachsene beim Job oder abends auf der Couch: Wenn der Appetit ruft, wird – schwupps – die Tüte aufgerissen und losgeknuspert. Ein sehr beliebter Snacks sind kleine Salzbrezeln. Doch jetzt ist Vorsicht geboten.

Eine mögliche Gefahr für Allergiker:innen

In einem aktuellen Rückruf teilt der Hersteller "Intersnack Group GmbH & Co. KG" mit, dass Inhaltsstoffe in zwei Chargen seiner "funny-frisch Brezli" falsch gekennzeichnet worden sind und der Verzehr für Menschen mit Laktoseintoleranz und Milcheiweißallergie eine Gefahr sein könnte.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr der "funny-frisch Brezli" und schreibt, dass in einigen Packungen Cracker abgefüllt wurden, die Milch enthielten. Diese Zutat ist nicht auf der Verpackung deklariert. Im Prinzip seien die Cracker völlig harmlos, aber eben nur für die Menschen, die keine entsprechende Unverträglichkeit oder Allergie haben.

Das Unternehmen schreibt: "Die abgepackte Ware ist von einwandfreier Qualität. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Lactoseintoleranz leiden." Zudem sei das Produkt unter diesen Umständen auch nicht mehr vegan.

Folgende Chargen werden zurückgerufen

Produkt: "funny-frisch Brezli"

"funny-frisch Brezli" Verpackungseinheit: 160 Gramm

160 Gramm Chargen-Nummer: LA.212 20B und LA.253 20B

LA.212 20B und LA.253 20B Mindesthaltbarkeitsdatum: 22.04.2024

Folgende Bundesländer sind von dem Brezel-Rückruf betroffen

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein, Thüringen

Zwei Chargen "funny-frisch Brezli" hat der Hersteller vorsorglich zurückgerufen. © PR

Was Kund:innen jetzt tun können

Oben links auf der Verpackung sind die wichtigsten Informationen zur Charge zu erkennen. Verbraucher:innen, die ein Produkt der betroffenen Chargen gekauft haben und nicht allergisch auf Milchprodukte reagieren, können die Brezeln ohne Bedenken essen.

Betroffene Konsument:innen sollten das Produkt jedoch nicht verzehren. Intersnack SE bittet die Verbraucher:innen, ein Foto der Chargennummer an die unten angegebene Kontaktadresse (Verbraucherservice funny-frisch) zu senden. Es werde daraufhin ersetzt.

funny-frisch

Verbraucherservice Kontakt über das Kontaktformular

Telefon: +49 (0)2642 997 230

Verwendete Quellen: lebensmittelwarnung.de, funny-frisch.de