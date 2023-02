Diese Pfanne solltet ihr nicht mehr verwenden: TK Maxx ruft eine quadratische Grillpfanne zurück, da bei ihrer Verwendung schädliche Chemikalien freigesetzt werden könnten.

Die Kaufhauskette TK Maxx ruft die "L’Epicure Raw CI Quadratische Grillpfanne" zurück. Bei der Verwendung der Pfanne besteht die Gefahr, dass schädliche Chemikalien freigesetzt werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich möglicherweise um Antimon, Chrom, Eisen, Mangan und Vanadium, so das Portal "Produktwarnung.eu".

Verbraucher:innen, die diese Pfanne erworben haben, sollen sie ausdrücklich nicht mehr verwenden. Bei TK Maxx wurde sie bereits aus dem Verkauf genommen. Auf der Internetseite wird der Rückruf ebenfalls prominent angezeigt.

Grillpfanne von TK Maxx wird zurückgerufen

Größe: 26 Zentimeter

Betroffene Länder: Deutschland und Österreich

Verkaufszeitraum: zwischen Februar 2022 und Dezember 2022

Artikelnummern: 157358; 157366; 172387; 172416; 172442; 172457 (diese sind auf dem Preisetikett oder auf dem Kassenbeleg zu finden)

Bei Verwendung der Pfanne könnten Chemikalien freigesetzt werden

Die aufgeführten Chemikalien können zu unterschiedlichsten Symptomen führen. Einige, wie eine Überdosierung von Eisen, rufen zunächst Erbrechen, Durchfall und Übelkeit hervor. Andere, wie eine Chromüberdosierung, verursachen auf lange Sicht Leberschäden.

Kund:innen können die quadratische Grillpfanne in einem TK-Maxx-Geschäft zurückgeben und erhalten den vollen Einkaufspreis erstattet. Ob die Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich ist, teilte der Händler in seiner Rückrufmitteilung nicht mit. Bei Fragen können sich Betroffene an den Kundenservice wenden. Dieser ist für Deutschland unter der Telefonnummer 0221-88 223 267 oder unter der Mailadresse kundenservice@tkmaxx.de erreichbar. Österreichische Kund:innen wählen die Nummer 043 1 205 836 010 oder schreiben eine Mail an service@tkmaxxonline.at.

